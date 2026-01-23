Rajevskis: Pieejas ir dažādas. Ne vienmēr ministrs, nonākot amatā, ir kompetents 0
Izvēloties konkrētus kadrus ministru vai citu atbildīgu ierēdņu posteņiem, pieejas ir dažādas. Par dažādu personāliju iecelšanu amatos TV24 raidījumā “Kārtības rullis” izteicās politologs Filips Rajevskis.
Viena no pieejām, kas ir ļoti svarīga, ir fakts, ka ministrs Latvijā ir politiska persona, kas ne vienmēr ir arī kompetenta persona – ļoti bieži amatā nonāk cilvēki ar ierobežotu kompetenci, smaidot norāda politologs.
Kas notiek ar šādām personām, kā tās vispār var vadīt nozari valsts līmenī un kādus risinājumus tās izvēlas, politologs skaidro pievienotajā video.