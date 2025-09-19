“Tas ir vislētākais, kas ir atlidojis, un jūs paši nevarat ar to tikt galā?! Tiešām?” Politologs atklāj skaudro realitāti 16

Ir šāda lieta, ko vajag saprast, par to, ko visu laiku runā – uzbrukumi būs hibrīdi, jo ar tankiem pār robežas purviem būs grūti pārbraukt. Droni brīžiem ir bīstamāki par tankiem, TV24 raidījumā “Ziņu TOP” atzīst Filips Rajevskis, politologs.

Skatoties no Amerikas skatupunkta, no lielākas militārās plānošanas viedokļa par Polijā ielidojušajiem krievu droniem, “pagaidiet, dārgie draugi,” saka politologs: “Ar tiem finiera gabaliem jums pašiem būtu jātiek galā! Ja atlido krievu iznīcinātāji, bumbvedēji, bruņutanki, tad iedarbinām visu NATO un bliežam pretī, bet te atlidojis ir finiera gabals ar motoriņu – tiešām paši nevarat tikt galā? Tiešām?! Tas ir vislētākais, kas ir atlidojis!”

Rajevskis personīgi uzskata, ka ASV prezidenta Donalda Trampa un Amerikas armijas reakcija ir adekvāta: “Vai tiešām ir vajadzīgs palīgā Amerikas karaspēks, lai tiktu galā ar šiem finiera gabaliem?”

Lidojuma aizlieguma zonas ieviešana ir viena no fundamentālām lietām – ja mēs pasakām, ka te nedrīkst lidot, kā tas ir Ukrainā, tad tur nedrīkst lidot nekas, jo viss ir mērķis: “Ja laiks ir apmācies un tev saka, ka ir jāšauj, bet aiz mākoņiem ir nevis drons, bet pašu helikopteris, pašu drons… Tāpēc šajā gaisa telpā nedrīkst būt nekas!” brīdina Rajevskis.

“Kaut kas lido, šauj! Visi zina, ka tur nekā būt nedrīkst! Tas ir svarīgs moments!” saka eksperts.

