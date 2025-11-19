“Tas ir impulsu kontroles jautājums” Psiholoģe skaidro, kā neiekrist telefonkrāpnieku nagos 0
Telefonkrāpniecība kļuvusi par nopietnu problēmu arī Latvijā. Pēdējā laikā arvien vairāk cilvēku nonāk krāpnieku lamatās. TV24 raidījumā “Preses klubs” psiholoģe, mākslas terapeite, supervizore Ilze Dreifelde skaidroja, kāpēc šādi gadījumi joprojām notiek, neskatoties uz informatīvajām kampaņām un brīdinājumiem.
“Protams, ka patiešām žēl cilvēku, kuri cieš no tā,” viņa atzina, uzsverot, ka te nav runa tikai par neuzmanību vai naivumu, bet arī par psiholoģiskiem mehānismiem.
“Ja man jāatbild kā psiholoģei, tad es teiktu, ka tas patiešām ir impulsu kontroles jautājums – cik lielā mērā mēs esam spējīgi kontrolēt vai mazliet vadīt savus impulsus, kuri rodas, piemēram, telefona zvans, īsziņa telefonā, kura aicina ātri rīkoties un spiest uz saitēm, iesaistīties, un mēs reaģējam,” skaidroja Dreifelde.
Dreifelde norādīja, ka problēma ir dziļāka, cilvēki reaģē instinktīvi, nespējot uzreiz aptvert situāciju un kritiski izvērtēt, to, kas konkrētajā brīdī notiek: “Mēs reaģējam, nepagaidot, nenoskaitot 1, 2, 3, 4, 5. Mēs nenogaidām un reaģējam.”
Viņa arī uzsvēra, ka jaunieši šādās situācijās ir vēl vairāk pakļauti riskam, jo impulsu kontrole attīstās pakāpeniski: “Mēs jau gadsimtiem ilgi esam reaģējuši uz kaut kādu ārēju impulsu, iespējams, tas ir apdraudējums, bet līdz ar to mēs ļoti ātri to varam izdarīt.”
Ko darīt, lai nenonāktu šādā situācijā? Dreifelde uzsver, ka tad, kad saņemt negaidīts, mazliet aizdomīgs, zvans vai īsziņa, ir nepieciešams kaut nedaudz apstāties, apdomāt to, ko dzirdat vai lasāt.
“Ja mums pietrūkst zināšanas vai prasmes, vajag mazliet ievilkt elpu un pagaidīt, noskaitīt, padomāt – kas tā par ziņu, kas tas par telefona zvanu, kurā man zvana un kliedz virsū, ka kaut kas ir noticis ar maniem tuviniekiem?” norādīja Dreifelde.