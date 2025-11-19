"Straumes" draugi Rīgā

“Kāpēc to novāca?” Tūristi un iedzīvotāji neizpratnē par pazudušo “Straumes” kaķi 14

15:19, 19. novembris 2025
Režisora Ginta Zilbaloža animācijas filma “Straume” jeb “Flow” ASV Kinoakadēmijas balvu pasniegšanas ceremonijā Losandželosā ieguva Latvijas vēsturē pirmo “Oskaru”, uzvarot kategorijā “Labākā pilnmetrāžas animācijas filma”.

Tāpat LA.LV portālā jau vēstījām, ka maija vidū Rīgas pilsētvidē animācijas filmas “Straume” kaķim pievienojās vēl trīs filmas varoņi – suns, kapibara un lemurs, ar kuriem varēja nofotografēties ikviens rīdzinieks un pilsētas viesis. Iespēju uztaisīt bildes un dzīvē apskatīt iemīļotās animācijas filmas varoņus izmantoja ļoti daudz cilvēku, tostarp arī tūristi.

Ir pagājuši vairāki mēneši, un animācijas filmas “Straume” varoņi pilsētvidē ir pazuduši. Kā izrādās, ir tūristi, kuriem šāds atklājums radījis vilšanos. Sociālo mediju platformā “X” aizsākusies diskusija ar jautājumu: kur varoņi palikuši?

Eduards soctīklos raksta: “Visi ārzemnieki meklē “Flow” kaķi, pilns “Facebook”. Kāpēc @RigasDome to novāca? Beidzot Rīgai ir pasaules līmeņa atpazīstamība, bet neviens to negrib izmantot.”

Rīgas dome skaidro situāciju

Rīgas domes pārstāvji komentāros snieguši skaidrojumu:

“Labdien! Visi zvēri devušies ziemas guļā, rudens/ziemas laikapstākļi tiem nav īsti piemēroti.

Precizējam – kaķis pēc veterinārās apkopes decembra sākumā parādīsies pie kinoteātra “Splendid Palace”. Pārējie zvēri pagaidām dodas ziemas guļā. Patlaban vēl nav zināms, kur tiks eksponēti nākamajā sezonā.”

