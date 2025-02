Publicitātes foto

"Redmi Watch 5" – ļoti liels ekrāns, daudz funkciju un patīkamu pārsteigumu







Varētu rasties jautājums, kāpēc “Xiaomi” katru gadu prezentē jaunus pulksteņus? Jo pērn prezentētais viedpulkstenis “Redmi Watch 4” tiek vērtēts kā lieliska eleganti lakoniska dizaina un funkcionalitātes kombinācija. Tomēr šogad prezentētais līdzīga dizaina “Redmi Watch 5” nepārprotami piedāvā: par to pašu cenu jūs varat saņemt vēl vairāk.

Īsi par atšķirībām

Pavirši uzmetot skatienu, var likties, ka jaunais “Redmi Watch 5” īpaši neatšķiras no iepriekšējā gadā prezentētā “Redmi Watch 4”, taču jaunajam modelim ir 2,07 collu AMOLED ekrāns, savukārt iepriekšējā modeļa ekrāna izmērs ir 1,97 collas. “Redmi Watch 5” maksimālais ekrāna spilgtums ir ievērojami lielāks, un tas ir 1500 niti, savukārt “Redmi Watch 4” ekrāna maksimālais spilgtums ir 600 niti. Ekrāna atjaunošanās frekvence ir palikusi identiska – 60 Hz, taču izšķirtspēja ir ievērojami lielāka – 514×432 pikseļi (bija 450×390). Savukārt cenu atšķirība ir neliela: “Redmi Watch 4” sākotnēji maksāja aptuveni 99 eiro, “Redmi Watch 5” maksā aptuveni 109 eiro.

Kaut arī ekrāns ir liels, “Redmi Watch 5” ļoti labi pieguļ plaukstas locītavai, jo tā korpusa alumīnija rāmīši ir pietiekami plāni, turklāt pulkstenis ir ļoti viegls, tā svars ir tikai 33,5 g, tāpēc uz rokas tas teju nav jūtams. Tas nekad netraucēs jums sportot, skrienot vai trenējoties pat piemirsīsiet, ka jums tas vispār ir uz rokas.

Un vēl viena nianse, kas patiks visiem – pulksteni “Redmi Watch 5” var izmantot, ja tas ir slapjš, piemēram, ja ārā līst lietus. Daudzi pulksteņi, kad paliek slapji, ne īpaši labi reaģē uz pieskārieniem vai vilkšanu pa ekrānu, šajā gadījumā skārienjutīgais ekrāns arī lietus laikā darbojas labi un jutīgumu nezaudē. Kopumā šā pulksteņa ekrāns ir ļoti liels, spilgts, tajā viss ir labi saskatāms.

Pulksteņa korpusa sānos ir nerūsējošā tērauda poga, kas ļauj izmantot pulksteni, neskarot ekrānu, taču nevienas citas papildu pogas, ar kuru ātri varētu atvērt konkrētu tai piešķirtu programmu, nav.

“Redmi Watch 5” krāsas

Pulksteņa “Redmi Watch 5” korpuss tiek izgatavots divās krāsās: melnā vai sudraba. Iegādājoties pulksteni, varat izvēlēties vienu no trim variantiem: melns korpuss un melna siksniņa, sudraba korpuss un balta siksniņa vai sudraba korpuss un lavandas krāsas siksniņa. Taču tas nepavisam nav viss: “Xiaomi” ir izstrādājis un piedāvā ļoti pievilcīgas siksniņas dažādās krāsās un no dažādiem materiāliem (ādas, auduma, metāla). Siksniņas maiņa ir ļoti vienkārša, jo tās stiprināšanas konstrukcija – “quick-release” ļauj to izdarīt acumirklī: atliek tikai nospiest pogu, kas atrodas apakšējā vāciņā, un siksniņa tiks atvienota no pulksteņa. Gaumīgi izvēlēta siksniņa ievērojami maina pulksteņa izskatu. Par to var pārliecināties tīmekļa vietnē mi.com, kurā var modelēt, kā sudraba korpusam piestāv dažādu krāsu un materiālu siksniņas. Pulkstenim var pielāgot arī dažas citas “Xiaomi” valkājamo ierīču siksniņas, kurām ir identisks savienojums.

“Redmi Watch 5” izskatu ietekmē arī ciparnīca. To izvēle ir ļoti plaša – aptuveni 200. Varat izveidot arī savu ciparnīcu, izmantojot personiskās fotogrāfijas. Pulkstenim “Redmi Watch 5” ir vienmēr ieslēgta ekrāna funkcija.

Aizraujoši “Redmi Watch 5” jaunumi

Par to, ka šis pulkstenis seko līdzi jūsu sirdsdarbībai, skābekļa līmenim asinīs (SpO 2 ), miegam, stresa līmenim, turklāt tas var palīdzēt jums sportot, jo atpazīst vairāk nekā 150 sporta veidus, pastāstīšu vēlāk. Tagad – par dažiem aizraujošiem jaunumiem. Pirmkārt, ja ātrumā nevar somā atrast telefonu, ar šo pulksteni var zvanīt un atbildēt uz zvaniem. Ne visi lētāki pulksteņi piedāvā šādu iespēju, taču tas vēl nav viss – pulkstenī “Redmi Watch 5” ir integrēti divi mikrofoni un mākslīgā intelekta vadīta trokšņa slāpēšanas funkcija, tāpēc jūsu balsi sarunu biedri dzirdēs skaidri, apkārtējie trokšņi netraucēs, turklāt runājot ar pulksteņa starpniecību, tas nav jātur tuvu sejai (attālums līdz 80 cm ir pietiekams) – jūs visu dzirdēsiet, un arī sarunu biedrs jūs dzirdēs.

Otrkārt, šajā pulkstenī ir integrēts diktofons, tāpēc jūs varat ierakstīt lekciju vai sarunu. Treškārt, pulkstenī var saglabāt mūzikas ierakstus. Ja skriesiet bez telefona (un kāpēc gan staipīt to līdzi, ja pulkstenī ir integrēts precīzs GPS navigācijas modulis), varēsiet vienkārši savienot pulksteni ar austiņām un klausīties mūziku. Atmiņas moduļa ietilpība – 512 MB (divreiz lielāka, salīdzinot ar “Redmi Watch 4”), daļu no tās aizņem operētājsistēma, taču pietiek vietas arī mūzikai.

Pie aizraujošajiem jaunumiem var pieskaitīt arī 550 mAh baterijas darbības laiku. “Xiaomi” apgalvo, ka standarta lietošanas gadījumā (ja ir izslēgta ļoti precīzā miega uzraudzības, stresa un skābekļa līmeņa asinīs uzraudzības visas dienas garumā funkcija, taču katru dienu ik pēc 10 minūtēm tiek mērīta sirdsdarbība, tiek fiksēta 90 minūšu ilga fiziskā aktivitāte nedēļā) tā baterijai vajadzētu izlādēties tikai pēc 24 dienām. Nepārbaudīju, jo pulksteni izmantoju ievērojami intensīvāk. Sekoju līdzi treniņiem, miegam, klausījos mūziku, zvanīju, atbildēju uz zvaniem, lasīju īsziņas, un pēc divām nedēļām pulkstenis rādīja, ka uzlādes līmenis tik un tā nedaudz pārsniedz 30 %. Man patīk, šajā ziņā “Xiaomi” tiešām spēj izspiest maksimumu.

Veselība un sports ar “Redmi Watch 5”

“Redmi Watch 5” programmatūra piedāvā visu standarta viedpulkstenim nepieciešamo, to ir viegli lietot. Pulkstenis ar telefonu tiek savienots ar lietotnes “Mi Fitness” starpniecību, kas ir saderīga gan ar “Android”, gan ar “iOS” operētājsistēmām. Tā ir ne tikai sporta, bet arī pulksteņa vadības lietotne. Tajā tiek integrēti pulksteņa dati, izveidots personiskais veselības un sporta asistents. Varat ātri apskatīt savu aktivitāšu rezultātus, izvirzīt mērķus, izmantot viegli saprotamas diagrammas, kas parāda jūsu sporta nodarbību datus, ļauj salīdzināt progresu. Tajā ir daudz video pamācību, kas palīdzēs veidot veselīgāku ikdienu. Pulkstenī darbojas operētājsistēma “Xiaomi Hyper OS”.

Esmu apmierināts ar “Redmi Watch 4” darbību, kas skar aktivitātes un veselību. Kaut arī šajā pulkstenī nav speciālu funkciju, kādas ir integrētas dārgos pulksteņos, taču tas atbalsta dažādus sporta režīmus (vairāk par 150), pastāvīgi mēra sirdsdarbību, skābekļa līmeni asinīs, uzrauga miegu, stresa līmeni un var to darīt visu diennakti vai tā, kā tam “tiek likts”.

Pulkstenis sniedz dažādu sensoru fiksētu informāciju: piemēram, ja izvēlēsieties režīmu “Soļošana”, redzēsiet noieto attālumu, sadedzinātās kalorijas, vidējo sirds sitienu biežumu, kopējo soļu skaitu, vidējo soļu skaitu minūtē, vidējo soļa garumu, savukārt daļa informācijas, piemēram, noietā maršruta karte, sirds ritms, soļu skaits pulkstenī tiks attēlots detalizētāk – grafikos. Informāciju vēl detalizētāk varat apskatīt lietotnē “Mi Fitness”.

Ir aktivitātes izsekošanas gredzeni, kas aizpildās, ņemot vērā noietos soļus, sadedzinātās kalorijas un aktivitātes līmeni. “Redmi Watch 5” piešķir arī vitalitātes novērtējumu, kas tiek noteikts pēc tā, cik fiziski aktīvs jūs esat, – rotaļīga nianse.

GPS navigācija veic svarīgu lomu, sekojot līdzi treniņiem, vācot datus – pulkstenis “Redmi Watch 5” izmanto savus GPS uztvērējus, nevis “aizņemas” tos no telefona. Navigācijas darbība ir precīza.

“Redmi Watch 5” un ūdens

“Redmi Watch 5” ūdensizturība – 5 ATM. Tā ir standarta sporta pulksteņu ūdensizturība, kas parāda, ka pulkstenis iztur spiedienu, kas ir līdzvērtīgs 50 m dziļumam. Taču tas ir teorētisks rādītājs, kas iegūts, veicot spiediena testus laboratorijā, un kas parāda, ka pulksteņi ar 5 ATM izturību šādos apstākļos var atrasties ļoti īsu brīdi un negūt bojājumus.

“Xiaomi” norāda, ka ar šo pulksteni var peldēties baseinos, ezeros, nelielā dziļumā. Taču to nav ieteicams valkāt, ejot karstā dušā, saunā vai nirstot. Nodarbojoties ar ūdens sportu, pulksteni nav ieteicams pakļaut tiešām straujām straumēm.

Ūdensizturība nav pastāvīga un laika gaitā tā var pasliktināties. To mazina sāļais jūras un hlorētais baseinu ūdens, jo sāls vai dezinfekcijas līdzekļi negatīvi ietekmē pulksteņa hermetizējošos materiālus.

Vērtējums

Var tikai pabrīnīties, kā “Xiaomi” ir izdevies izstrādāt tik kvalitatīvu un vienlaikus ne īpaši dārgu pulksteni. Atgādināšu, ka “Redmi Watch 5” maksā aptuveni 109 eiro. Līdzīga līmeņa konkurentu izstrādājumi ir pieejami par 3 vai pat 4 reizes augstāku cenu. Protams, tajā nav titāna un citu dārgu materiālu, bet ir teju viss, kas nepieciešams (GPS navigācija, daudz veselības un aktivitāšu uzraudzības funkciju). Papildus tam ļoti liels ekrāns (ne par milimetru lielāks, kā citiem pulksteņiem, bet ievērojami lielāks, kuru ir ļoti ērti lietot) un baterija, kas neizlādējas nereāli ilgi. Pamēģiniet atrast tā vērtu konkurentu, kas maksātu tikpat? Diez vai jums izdosies.

Rakstu sagatavojis R. Kažimėkas.

