Vai domājāt, ka tikai cukurs bojā jūsu zobus? Šie 5 pārtikas produkti var būt vēl kaitīgāki 0

19:16, 1. februāris 2026
Mēs visi mīlam našķoties ar gardumiem – konfektēm, popkornu vai enerģijas batoniņiem. Tomēr ne vienmēr apzināmies, kā šie ēdieni ietekmē mūsu organismu, īpaši zobus.

Pārtikas izvēlei ir milzīga nozīme mutes dobuma veselībā, bieži vien lielāka nekā cilvēki domā. Ģenētika var ietekmēt zobu emaljas stiprību, siekalu daudzumu un smaganu jutīgumu pret periodontītu, bet uzturs ir faktors, ko varam kontrolēt – tas tieši ietekmē kariesa risku, emaljas nodilumu un mutes mikrobioma līdzsvaru.

Lai gan bieži uzskatām, ka zobiem kaitē tikai cukurs, ir arī citas viltīgas uzkodas, kas var radīt vēl lielāku kaitējumu. Šeit ir pieci pārtikas produkti, kuriem jāseko līdzi, pat ja tie nav saldi.

1. Žāvēti augļi

Žāvēti mango vai rozīnes bieži tiek uzskatīti par veselīgu uzkodu, tomēr tie ir ļoti lipīgi un koncentrēti cukura avoti. Tie ilgstoši pielīp zobiem un baro baktērijas, kas izraisa kariesu, pagarinot skābes iedarbību – galveno emaljas erozijas iemeslu. Labā ziņa? Ja ēdat tos kopā ar citām maltītēm, siekalu plūsma palīdz vieglāk noņemt cukura daļiņas no zobiem.

2. Krekeri un čipsi

Sāļie krekeri un čipsi ir iecienīta uzkoda, taču tie var būt tikpat kaitīgi kā konfektes. Cietes saturs pārvēršas vienkāršos cukuros un košļājot kļūst lipīgs, viegli pielīp zobiem un iestrēgst starp tiem. Tā rezultātā tie var veicināt kariesu, pat ja šķiet, ka ēdat kaut ko “veselīgu”.

