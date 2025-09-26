“Tādu antireklāmu vēl pameklēt!” “Cēsu alus” uzsāk sadarbību ar Didrihsoniem 0
Sociālo mediju platformā “X” lietotāja ar segvārdu @karalienezin raksta: “Vai @CesuAlus klājas tik slikti un neviens normāls ietekmētājs negrib sadarboties, ja reiz piedāvā sadarbību Didrihsoniem? Nopietni? Tādu antireklāmu vēl pameklēt. Jums ir kopīgas biznesa vērtības ar “biznesmeni”, kas tirgo nekvalitatīvu apģērbu, čakarē klientus, nemaksā nodokļus?”
Elīna Didrihsone publicētajā video sacīja: “Alu es neplānoju ražot, bet varbūt kaut ko citu.” Tāpat uzņēmēja savā video minēja, ka “Cēsu alus” centās sievieti uzrunāt jau trīs mēnešus, taču līdz šim saņēmuši atteikumu, jo tā neesot bijusi viņas prioritāte.
Diskusija pievērsa sabiedrības uzmanību un cilvēki komentāru sadaļā steidza izteikt savu viedokli.
Inga izsaka savu viedokli: “Izskatās, ka Cēsu alu vairs nedzeršu nekādos apstākļos.. žēl par Valmiermuižu… bet ar šitās dāmītes reklāmu, domāju Cēsu alu var likvidēt…”
Arī Iveta ir pārliecināta, ka šāda sadarbība uzņēmumam nenāks par labu: Nezinu vai “Cesu Alus” mārketinga darbiniekus interese tikai sekotāju skaits un ģimenītes reputācija ir mazsvarīga, bet rezultāts ir tāds, ka ne tikai es šim dzērienam iešu garām pat neskatoties. Šis ir šāviens uzņēmuma kājā.”
Kāda cita lietotāja pauž savu sašutumu: “Tagad uzņēmums varēs gaidīt reklāmas ar Elīnai raksturīgajiem vārdiem – sūds, puņķis, samīzos un tml. Teikt, ka esmu pārsteigta par šādu izvēli, ir nepateikt neko.”
— KaraLienes dzīves gudrības🇺🇦🇱🇻 (@Karalienezin) September 24, 2025
Viņi taču nemaz nedzerot? Ko viņi reklamēs, limpo?
— cepum (@cepum80409) September 24, 2025
Cēsu alus izvēlās tos, kuri izvēlās Cēsu sarkanās pintes uz akciju. Tas nav nekas neparasts.
— Skaidris (@Umatnieks) September 25, 2025
Man neimponē Didrihsonu pāris, bet vēl vairāk man neimponē tādi dīvāna eksperti, kas paši nav radījuši nevienu produktu, biznesu vai mārketinga projektu un komentē ko, kā, kam būtu darīt labāk 🤣🤣🤣
— B. Olufsens (@bolufsens) September 25, 2025
Acīmredzot, Cēsu alus beidzot paši atzīst, ka viņu vieta alus tirgū ir turpat, kur apģērbu tirdzniecībā šiem bezgaumīgajiem tirgus prinčiem.
— andrisg (@andrisg15) September 25, 2025