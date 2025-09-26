FOTO: Elīna un Nauris Didrihsoni

“Tādu antireklāmu vēl pameklēt!” “Cēsu alus” uzsāk sadarbību ar Didrihsoniem 0

LA.LV
15:33, 26. septembris 2025
Stāsti Izpēte

Sociālo mediju platformā “X” lietotāja ar segvārdu @karalienezin raksta: “Vai @CesuAlus klājas tik slikti un neviens normāls ietekmētājs negrib sadarboties, ja reiz piedāvā sadarbību Didrihsoniem? Nopietni? Tādu antireklāmu vēl pameklēt. Jums ir kopīgas biznesa vērtības ar “biznesmeni”, kas tirgo nekvalitatīvu apģērbu, čakarē klientus, nemaksā nodokļus?”

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
FOTO. Grezni! Izsolē par 346 tūkstošu sākuma cenu nonācis bijušais Maijas Rozītes un Kaspara Krištopana dzīvoklis
Kokteilis
Numerologs atklāj, cik laulību jums paredzējis liktenis, balstoties uz jūsu dzimšanas datumu 1
Veselam
Ko ēst, lai uzņemtu D vitamīnu bez uztura bagātinātājiem? Speciālisti iesaka piecus visefektīvākos produktus
Lasīt citas ziņas

Elīna Didrihsone publicētajā video sacīja: “Alu es neplānoju ražot, bet varbūt kaut ko citu.” Tāpat uzņēmēja savā video minēja, ka “Cēsu alus” centās sievieti uzrunāt jau trīs mēnešus, taču līdz šim saņēmuši atteikumu, jo tā neesot bijusi viņas prioritāte.

Diskusija pievērsa sabiedrības uzmanību un cilvēki komentāru sadaļā steidza izteikt savu viedokli.

CITI ŠOBRĪD LASA
“Būsim reāli… Rīgā nav nelegālo imigrantu problēmu!” Vai tiešam politiķi mūs biedē priekšvēlēšanu dēļ?
FOTO. Noskaidroti 2025. gada Latvijas un Baltijas mīlētākie zīmoli
“Tas būs slēgta tipa centrs!” Raudā bijusī skola pārtaps par aizturēto ārzemnieku izmitināšanas centru

Inga izsaka savu viedokli: “Izskatās, ka Cēsu alu vairs nedzeršu nekādos apstākļos.. žēl par Valmiermuižu… bet ar šitās dāmītes reklāmu, domāju Cēsu alu var likvidēt…”

Arī Iveta ir pārliecināta, ka šāda sadarbība uzņēmumam nenāks par labu: Nezinu vai “Cesu Alus” mārketinga darbiniekus interese tikai sekotāju skaits un ģimenītes reputācija ir mazsvarīga, bet rezultāts ir tāds, ka ne tikai es šim dzērienam iešu garām pat neskatoties. Šis ir šāviens uzņēmuma kājā.”

Kāda cita lietotāja pauž savu sašutumu: “Tagad uzņēmums varēs gaidīt reklāmas ar Elīnai raksturīgajiem vārdiem – sūds, puņķis, samīzos un tml. Teikt, ka esmu pārsteigta par šādu izvēli, ir nepateikt neko.”

LA.LV Aptauja

Vai Tev ir svarīgi, kurš cilvēks reklamē uzņēmumu vai produktu?

  • Jā, tas man ir ļoti svarīgi
  • Daļēji, pievēršu uzmanību, bet tas nav izšķiroši
  • Nē, man tas nav svarīgi
  • Nezinu / grūti pateikt
Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Kokteilis
“70% no viesiem neieradās uz manu modes skati!” Didrihsone nosoda uzpirktos influencerus
Kokteilis
Didrihsone pēc dzimšanas dienas svinībām kādā atpūtas kompleksā piesavinājusies svešu mantu un ar to gozējas kameras priekšā
Latvijā populārs uzņēmums nonācis VID redzeslokā, bet uzņēmuma īpašnieks par situāciju ironizē soctīklos
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.