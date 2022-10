Publicitātes foto

Rīgā Pļavnieku apkaimē būs pieejami mērījumi sirds veselības profilaksei







Bezmaksas sirds un asinsvadu risku pārbaudes 14. oktobrī būs pieejamas VCA „Pļavnieki” Dienas stacionārā Andreja Saharova ielā 16 un “Mēness aptiekā”102 Andreja Saharova ielā 21.

14. oktobrī Pļavnieku apkaimē Rīgā iedzīvotājiem bez maksas būs pieejamas sirds un asinsvadu risku pārbaudes. Laikā no plkst. 13.00 līdz 15.00 iedzīvotāji aicināti izmērīt asinsspiedienu, noteikt cukura un holesterīna līmeni asinīs, ķermeņa masas indeksu un saņemt vispārējās prakses ārstes (internistes) Svetlanas Stefanidi konsultāciju VCA „Pļavnieki” Dienas stacionārā Andreja Saharova ielā 16 (pirmajā stāvā pretim centrālajai ieejai). No plkst. 12.00 līdz 14.00 iedzīvotājiem būs iespēja bez maksas izmērīt asinsspiedienu „Mēness aptiekā” 102, Andreja Saharova ielā 21. Mērījumi notiks bez iepriekšēja pieraksta, un iedzīvotāji ir aicināti rēķināties ar uzgaidīšanai nepieciešamo laiku.

Mērījumi sirds veselības profilaksei „Mēness aptiekā” un VCA notiek sadarbībā ar biedrību “ParSirdi.lv” akcijas “KARDIO-LOĢISKI” ietvaros, mudinot iedzīvotājus Latvijā rūpēties par sirds un asinsvadu veselību.

Interniste Veselības centru apvienībā Svetlana Stefanidi par mērījumu nozīmi: „Ikvienam iedzīvotājam svarīgi pievēst uzmanību pirmajiem brīdinājuma signāliem, ka sirdij vajadzīga palīdzība. To ir iespējams izzināt, veicot profilaktiskus mērījumus. Mēs ikreiz aicinām rūpīgi sekot veselības rādītājiem tos, kuriem ir sirds veselības problēmas, lai iespējami mazinātu tālākus veselības riskus.”

Šovasar, visā Latvijā aptaujājot 1001 iedzīvotāju vecumā no 18 līdz 74 gadiem, „Mēness aptiekas” un pētījumu aģentūras „Norstat” veiktajā aptaujā tika noskaidrots – jo gados vecāki ir respondenti, jo mazāk viņu vidū tādu, kuri uzskata, ka asinsspiedienu vajadzētu sākt mērīt jau agrā jaunībā. Savukārt 18-29 gadus jauno cilvēku vidū populārākais viedoklis ir, ka asinsspiedienu vajadzētu sākt mērīt 15-34 gadu vecumā – šādi uzskata 45%. Vecumā no 50 – 74 gadiem respondenti visvairāk ir pārliecināti, ka asinsspiediena mērīšana jāuzsāk no 35 gadiem un vēlāk, piemēram, no 50 gadiem.

Atbildot par to, no kura vecuma vajadzētu noteikt holesterīna līmeni, lielākā daļa aptaujāto – 39% pauda, ka tas būtu jādara vecumā no 34-49 gadiem. Populārākais šāds viedoklis ir 30-74 gadu vecumā. Gados jauno cilvēku (18-29) vidū vairāk izplatīts uzskats ir, ka holesterīna līmeni jāmēra jau 15-34 gadu vecumā. Ja šādi uzskata 46% jauno cilvēku, tad attiecīgi 30-39 gadu vecumā tā domā 31% aptaujāto iedzīvotāju. Mazāk populārs viedoklis ir, ka holesterīnu vajadzētu mērīt no 50 gadu vecuma, un šāda pārliecība ir tikai 15% aptaujāto.

Tikai 12% respondentu nesaskatīja nozīmi asinsspiediena mērīšanai un tikai 10% tādās domās ir par holesterīna mērīšanas nepieciešamību.

Reprezentatīva iedzīvotāju aptauja „Mēness aptieka” sadarbībā ar pētījumu aģentūru „Norstat” 2022. gada 1. pusgadā veikta visā Latvijā, aptaujājot 1001 iedzīvotāju vecumā no 18 līdz 74 gadiem.