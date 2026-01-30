“Rīgā, Vācu skolā, vecāki par to maksā sodu…” Sabiedrība uzskata, ka bērnu brīvība nonākusi pretrunās ar skolas noteikumiem 8
Sabiedrībā vairākkārt izskanējušas diskusijas par to, cik normāli ir, ja skolēns kavē skolu ģimenes ceļojuma dēļ. Šis jautājums sadala sabiedrību divās daļās – vieni uzskata, ka ceļojums bērnam dod iespēju atpūsties no mācībām, kas nebūt nav vieglas, bet otri ir pārliecināti, ka šādām aktivitātēm ir domāti brīvlaiki, un mācību procesam ceļošana traucēt nedrīkst.
Tematu sociālajā mediju platformā “Threads” aktualizē Baiba, kura raksta: “Sods par neattaisnotu kavējumu skolā – 1 000 CHF dienā. Lieliski motivē vecākus ceļojumus plānot skolas brīvlaikos.” (Skaidrojam, ka CHF ir Šveices franks, kas ir aptuveni 1 092 eiro.)
Luijs komentāru sadaļā nepiekrīt autores viedoklim: “Tīri praktisks piemērs. Slimnīcas nodaļas ar ārstiem un māsām. Dažkārt jau viena ārsta/māsas prombūtne ir sarežģījums. Kur nu vēl vairāku. Daudziem ir bērni. Kopā visiem atvaļinājumā neaiziet. Tad ceļot drīkst tikai vasarā? Vai uz izlozi?”
“Jāizbeidz tā obligātā skolas lieta, ja bērns vairāk var iemācīties ārpus skolas, piemēram, par svešu kultūru un vēsturi ceļojot, tas būtu tieši jāatbalsta,” raksta Mārtiņš.
Arī Undīne norāda: “Arī Anglijā šie sodi pastāv, un godīgi sakot es šim modelim nepiekrītu. Tas būtiski ierobežo daudzas ģimenes ar bērniem, kurām brīvlaikos ceļošana kļūst finansiāli nepieejama… dārgi tas jau ir ar vienu bērnu, kur tad diviem un vairāk.”
Savukārt Ligita pauž stingru nostāju: “Interesanti, ko dara bērni, kuri nodarbojas ar nopietnāku sportu, vecāki piķo kavējuma naudas vai nokārto kaut kādu attaisnojumu?
Savukārt Mārtiņš komentāru sadaļā raksta: “Labi, ka tāds stulbums nav pie mums ieviests. Vecāki paši spēj izlemt, vai bērns var doties ceļojumā un nedaudz kavēt mācības.”
Andžela atklāj, ko interesantu: “Rīgā, Vācu skolā, vecāki maksā sodu, ja bērns kavē skolu no rīta.”
