Jāstrādā, bet slauki grīdu? Slavenā prokrastinēšana – tas ir slinkums vai jau kāda nepatīkama diagnoze 0
Mēs visi esam bijuši situācijā, kad jāpaveic kāds svarīgs uzdevums, bet pēkšņi atrodam sevi šķirojam e-pastus, sakopjam atvilktni vai vienkārši “ievelkot elpu” un atliekam šo darbu uz vēlāku laiku.
Šī pazīstamā tieksme atlikt pienākumus, ko daudzi uzskata par slinkumu vai rakstura trūkumu, patiesībā ir daudz sarežģītāka. Tā ir saistīta ar smadzeņu neiroloģiskajiem mehānismiem, emocionālo regulāciju un stresa pārvaldību.
Prokrastinācija bieži vien ir reakcija uz nekomfortablu emocionālu stāvokli, ko rada uzdevums – trauksme, pārslogotība, bailes no neveiksmes vai perfekcionisma spiediens. Tā vietā, lai tieši risinātu šo diskomfortu, smadzenes izvēlas aktivitātes, kas nodrošina tūlītēju apmierinājumu – piemēram, sociālo mediju pārbaudi vai nevajadzīgu kārtošanu.
Rezultātā pat cilvēki ar lielu motivāciju un spēju plānot savu laiku nonāk apburta loka situācijā: īslaicīga atvieglojuma sajūta pastiprina atlikšanas paradumu, kas vēl vairāk palielina stresu ilgtermiņā, par šo tēmu plašāk raksta franču portāls caminteresse.fr.
Ja mēs vēlamies pārtraukt šo ciklu, svarīgi ir saprast, ka prokrastinācija nav gribasspēka trūkums. Tā ir saistīta ar kognitīvo elastību, emocionālo toleranci un smadzeņu spēju pārvaldīt tūlītējo un ilgtermiņa atlīdzību.