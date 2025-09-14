Foto. Scanpix/Adrian Gagea

Vai zināji, ka lidmašīnas kapteinim un otrajam pilotam lidojuma laikā vienmēr tiek pasniegtas atšķirīgas maltītes? Lūk, kāpēc 1

LA.LV
22:02, 14. septembris 2025
Kokteilis Apbrīno

Lidojuma laikā drošība lidmašīnā ir pirmā prioritāte, un to nodrošina ne tikai tehnoloģijas un rūpīga tehnisko jautājumu plānošana, bet arī stingri noteikumi pilotu darbā. Viens no mazāk zināmiem, taču ļoti svarīgiem noteikumiem ir tas, ka pilots un otrais pilots nedrīkst ēst vienu un to pašu ēdienu. Kāpēc tā?

Reklāma
Reklāma
Hokings paredzējis, kāds būs cilvēces un Visuma gals. Tas būs agrāk, nekā lēsts iepriekš
Putins pieļāva milzīgu kļūdu: Ukrainas nodevējs prognozē Krievijai bēdīgas sekas pēc dronu “reida” Polijā
“Uz sēdvietām pasažieri bija salikuši somas…” Autobusa vadītāja reisā Valmiera-Rīga sniedz cilvēcības paraugstundu
Lasīt citas ziņas

Galvenais iemesls ir drošība. Ja gadījumā viens no ēdieniem būtu sabojājies vai saturētu kādus mikrobus, kas var izraisīt saindēšanos ar pārtiku, no tā cieš tikai viens pilots. Tas nozīmē, ka, ja viens pilots veselības stāvokļa dēļ vairs nevar turpināt darbu, otrs pilots spēj pārņemt vadību un droši pabeigt lidojumu. Šī kārtība būtiski samazina riskus, kas saistīti ar medicīniskām problēmām lidojuma laikā, un pasargā visus lidmašīnā esošos cilvēkus, vēsta Kukksi.

Šī prakse ir oficiāli noteikta starptautiskos aviācijas drošības standartos, ko ievēro gan pasažieru, gan kravas un militāro lidmašīnu apkalpes. Turklāt pirms lidojuma pilotus mudina paēst pietiekami un veselīgi, lai uzturētu augstu koncentrēšanās līmeni, jo tieši tā ir viena no panākumu atslēgām drošām un veiksmīgam ceļam.

CITI ŠOBRĪD LASA
Kokteilis
Septembris – kalpot citiem, novembris – atklāt patiesību: tavas dvēseles misija pēc dzimšanas mēneša
“Uz sēdvietām pasažieri bija salikuši somas…” Autobusa vadītāja reisā Valmiera-Rīga sniedz cilvēcības paraugstundu
ASV izstrādā viltīgu plānu, kā piemērot “elles” sankcijas Krievijai, apejot Trampu

Tāpat arī piloti ievēro stingrus noteikumus attiecībā uz alkohola patēriņu. Viņiem ir aizliegts lietot alkoholu vismaz 24 stundas pirms lidojuma, kā arī jāizvairās no desertiem un citiem produktiem, kas satur alkoholu. Tas nodrošina, ka piloti vienmēr ir modri un gatavi rīkoties jebkurā situācijā.

Šis noteikums par atšķirīgu ēdienu ir vienkāršs, bet ļoti efektīvs veids, kā palielināt drošību gaisā. Pat tik maza lieta kā ēdiena izvēle var glābt dzīvības un pasargāt no neparedzētām situācijām.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Aizliegtais ēdiens debesīs: pilotu ēdienkartē ir ierobežojumi, kas var glābt simtiem dzīvību
Mājas
Eksperti brīdina: kāpēc ceļojuma somu viesnīcā nevajadzētu likt uz grīdas
Jūs šo noteikti nevēlaties zināt! Lūk, kāpēc nekad nevajadzētu izmantot viesnīcas numuriņā pieejamo tējkannu
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.