Kremlis paziņojis datumu, līdz kuram būs spēkā enerģētikas pamiers ar Ukrainu 12

15:37, 30. janvāris 2026
Kremlis ir paziņojis termiņu, līdz kuram Krievija ievēros moratoriju uz triecieniem Ukrainas enerģētikas infrastruktūrai. Saskaņā ar Krievijas amatpersonu sniegto informāciju enerģētikas pamiers būs spēkā līdz 2026. gada 1. februārim.

Par to Krievijas medijiem paziņojis Krievijas prezidenta preses sekretārs Dmitrijs Peskovs, vēsta Dialog.UA.

Peskovs norādīja, ka iniciatīva par enerģētikas pamieru nākusi no ASV prezidenta Donalda Trampa puses. Pēc viņa teiktā, Tramps personīgi lūdzis Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu uz laiku atturēties no gaisa triecieniem Ukrainas enerģētikas objektiem, lai radītu labvēlīgākus apstākļus sarunām.

Iepriekš, 29. janvārī, Donalds Tramps bija paziņojis, ka lūdzis Putinu uz vienu nedēļu pārtraukt apšaudes, ņemot vērā ārkārtīgi spēcīgo salu Ukrainā. ASV prezidents apgalvoja, ka Krievijas puse šim priekšlikumam piekritusi.

Sākotnēji tika minēts, ka pamiers varētu sākties 29. vai 30. janvārī, kas nozīmētu tā beigas februāra sākumā.

Tomēr Kremlis vēlāk negaidīti paziņoja par citu moratorija beigu datumu – 1. februāri, radot neskaidrības par pamiera faktisko ilgumu un nosacījumiem.

Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis pateicās Donaldam Trampam par centieniem panākt enerģētikas pamieru. Viņš arī norādīja, ka moratorijs uz triecieniem enerģētikas infrastruktūrai tika apspriests trīspusējās sarunās starp Ukrainas, ASV un Krievijas pārstāvjiem, kas 23. un 24. janvārī notika Abū Dabī.

Netieši par pamiera ievērošanu liecina arī Ukrainas enerģētikas ministra pirmā vietnieka Artjoma Ņekrasova teiktais. 30. janvāra brīfingā viņš neminēja Krievijas gaisa triecienus Ukrainas enerģētikas objektiem iepriekšējā vakarā.

Jāatgādina, ka Ukraina un Krievija jau iepriekš – 2025. gada martā – mēģināja ieviest līdzīgu moratoriju uzbrukumiem enerģētikas infrastruktūrai.

Toreiz Krievijas armija to pārkāpa dažas dienas pēc pamiera stāšanās spēkā, vienlaikus apgalvojot, ka Ukraina pirmā uzbrukusi Krievijas enerģētikas objektiem.

Neuzbrūk enerģētikas objektiem, bet uzbrūk loģistikai

Ziņu aģentūra LETA vēsta, ka Krievija aizvadītajā naktī neuzbruka enerģētikas objektiem, bet tagad koncentrējas uz triecieniem loģistikai, piektdien paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.

“Aizvadītajā naktī netika veikti triecieni enerģētikas objektiem, bet vēl vakar pa dienu tika sagrauta tieši enerģētikas infrastruktūra vairākos reģionos. Tagad mēs redzam Krievijas armijas pārorientēšanos uz triecieniem loģistikas jomā,” platformā “Telegram” paziņoja Ukrainas prezidents.

Zelenskis norādīja, ka Krievija turpina ar droniem uzbrukt civilajām ēkām pilsētās.

