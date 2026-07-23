Rīgas centra migrantu incidenta lietā pavērsiens: policija noslēdz izmeklēšanu un sāk jaunu pārbaudi pret “cietušo” sievieti 0
Jūnija izskaņā LA.LV ziņojām par incidentu Rīgas centrā, kur sieviete, pēc viņas teiktā, piedzīvojusi nepatīkamu un biedējošu saskarsmi ar migrantiem. Viņa par notikušo dalījās vietnē “X”.
Viņa rakstīja, ka nācies saskarties ar migrantu “laipnību”. Viens no vīriešiem esot sācis palaist rokas, bet otrs bijis gatavībā atkailināties.
“Cīnījos, līdz pieskrēja kāds vīrietis glābt,” raksta Ginta, piebilstot, ka vienmēr bijusi pret migrantiem. “Jā, sauciet droši mani par rasisti,” viņa piebilda ieraksta noslēgumā. Taču šodien Valsts policija informē, ka šajā lietā izmeklēšana ir pabeigta un pārkāpums nav konstatēts.
Kā norādīts Valsts policijas mājaslapā, Valsts policija veikusi apjomīgu izmeklēšanas un operatīvo darbību kopumu pārbaudot visus lietā iegūtos materiālus, tostarp pilsētvidē pieejamos video ierakstus par iespējamo seksuāla rakstura uzbrukumu jūnija izskaņā sievietei Rīgas centrā un konstatējusi, ka
Valsts policijas izmeklētajā kriminālprocesā, kas uzsākts saistībā ar 27. jūnijā sociālo mediju vietnē publiskoto informāciju par it kā notikušu migrantu uzbrukumu kādai sievietei Rīgas centrā, ir pabeigta izmeklēšana un konstatēts, ka noziedzīgais nodarījums nav noticis.
atbilstoši Krimināllikuma 16. nodaļai par noziedzīgiem nodarījumiem pret tikumību un dzimumneaizskaramību.
Lai noskaidrotu notikušā apstākļus, prokuratūras uzraudzībā tika veiktas apjomīgas izmeklēšanas un operatīvās darbības, tostarp, tika izņemti un pārskatīti pilsētvidē pieejamie video ieraksti, rūpīgi un detalizēti analizēta un pārbaudīta visa izmeklēšanas laikā iegūtā informācija, taču sievietes norādītie apstākļi par seksuāla rakstura darbību veikšanu nav apstiprinājušies. Līdz ar to otrdien, 21. jūlijā, pieņemts lēmums par kriminālprocesa izbeigšanu un vienlaikus sākta resoriskā pārbaude par iespējamu apzināti nepatiesu liecību sniegšanu un sabiedrības maldināšanu.
Valsts policija atgādina, ka ieraksts sociālajos medijos nav pielīdzināms oficiālam iesniegumam Valsts policijā un nekādā veidā neveicina kopējo sabiedrības drošību, sabiedrisko kārtību un taisnīgu tiesību noregulējumu. Iedzīvotājiem, saskaroties ar iespējamu noziedzīgu nodarījumu vai jebkādiem citiem iespējamiem likumpārkāpumiem, par tiem nekavējoties ir jāziņo Valsts policijai, zvanot pa tālruni 112 vai vēršoties tuvākajā Valsts policijas iecirknī, vai rakstot oficiālu iesniegumu to parakstot ar drošu elektronisko parakstu. Vairāk par iespējam ziņot varat skatīt Valsts policijas mājas lapā: Kā ziņot policijai | Valsts policija!