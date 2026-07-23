Vai nav kaut kā ačgārni? Elektroauto īpašnieki numurzīmes var saņemt bez maksas, bet velosipēdistiem gan jāmaksā 0

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LA.LV
11:26, 23. jūlijs 2026
Stāsti Pieredze

Soctīklotāji pievērsuši uzmanību kādam patiešām interesantam faktam. Reģistrējot elektroauto numurzīmi, Ceļu satiksmes un drošības direkcijā (CSDD) šis pakalpojums ir bez maksas.

Par to var pārliecināties mājas lapā:

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Tikmēr, ja arī it kā izvēlamies “zaļu” domāšanu, braucot ar elektrisko skrejriteni, par tā reģistrēšanu ir jāmaksā līdz 13,37 eiro. Bet par velosipēda – 8,50.\

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Kaspars to piefiksējis un soctīklos raksta: “Zinājāt, ka elektroautomašīnām numura zīmes CSDD izsniedz bezmaksas? Tas ir “instruments zaļā kursa veicināšanai”. Tikmēr ja gribi reģistrēt skrejriteni, velo un elektrovelo – tas vairs nav zaļais kurss un atlaides nav.”

Sociālajos tīklos Kaspara ieraksts izraisījis plašu diskusiju. Daudzi piekrituši, ka situācija izskatās visai paradoksāla – valsts piešķir atvieglojumu elektroauto īpašniekiem, bet cilvēkiem, kuri pārvietojas ar videi draudzīgākiem un ievērojami mazāk vietas aizņemošiem transportlīdzekļiem, par reģistrāciju tomēr jāmaksā.

Pats Kaspars diskusiju turpināja ar ironiju, rakstot: “Vienu elektrovelo vakar reģistrēju, vēl divi jāpiereģistrē. Prieks, ka velobraucēji var atbalstīt elektroauto braucējus!” Savukārt vēl citā ierakstā viņš jokoja:

“Riteņbraucēji balsta elektroauto braucējus.”

Vairāki komentētāji diskusiju saistīja ar valsts klimata politiku. Lietotājs Andris satiksmes dalībnieks ironizēja: “VARAM izpratnē ‘zaļi’ laikam skaitās tikai tad, ja ir simtiem kilogramu litija….” Savukārt Jānis Rudzupuķe pauda vēl kategoriskāku viedokli:

“Nu jau pēdējais laiks visas šīs privilēģijas elektroauto atcelt!”

Tikmēr citi uzskatīja, ka problēma tiek pārspīlēta. Lietotājs mindthegap rakstīja: “Par ko vēl varētu cepties? A ko darīt, kad ‘Maxima’ olām ir atlaide, bet olu pulverim nav?”, salīdzinot situāciju ar ikdienišķām cenu akcijām veikalos.

Diskusijā netrūka arī sarkasma. Lietotājs punund ieteica: “Saki, ka šis ir e-auto ar diviem riteņiem,” bet Jānis S pasmējās, ka “Vislabākais ‘zaļais’ kurss ir no Talsiem uz Sabili.”

Savukārt Jānis Rišis atzina, ka papildu izmaksas viņu atturēs no reģistrācijas: “Nu tad nereģistrēšu savu salaboto elektroriteni.” Arī Jānis Bite ironiski vaicāja: “Riteņa uzlīmi arī nodod glabāšanā?”, atsaucoties uz CSDD kārtību transportlīdzekļu numurzīmju glabāšanā.

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