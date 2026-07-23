Vai nav kaut kā ačgārni? Elektroauto īpašnieki numurzīmes var saņemt bez maksas, bet velosipēdistiem gan jāmaksā 0
Soctīklotāji pievērsuši uzmanību kādam patiešām interesantam faktam. Reģistrējot elektroauto numurzīmi, Ceļu satiksmes un drošības direkcijā (CSDD) šis pakalpojums ir bez maksas.
Par to var pārliecināties mājas lapā:
Tikmēr, ja arī it kā izvēlamies “zaļu” domāšanu, braucot ar elektrisko skrejriteni, par tā reģistrēšanu ir jāmaksā līdz 13,37 eiro. Bet par velosipēda – 8,50.\
Kaspars to piefiksējis un soctīklos raksta: “Zinājāt, ka elektroautomašīnām numura zīmes CSDD izsniedz bezmaksas? Tas ir “instruments zaļā kursa veicināšanai”. Tikmēr ja gribi reģistrēt skrejriteni, velo un elektrovelo – tas vairs nav zaļais kurss un atlaides nav.”
Sociālajos tīklos Kaspara ieraksts izraisījis plašu diskusiju. Daudzi piekrituši, ka situācija izskatās visai paradoksāla – valsts piešķir atvieglojumu elektroauto īpašniekiem, bet cilvēkiem, kuri pārvietojas ar videi draudzīgākiem un ievērojami mazāk vietas aizņemošiem transportlīdzekļiem, par reģistrāciju tomēr jāmaksā.
Pats Kaspars diskusiju turpināja ar ironiju, rakstot: “Vienu elektrovelo vakar reģistrēju, vēl divi jāpiereģistrē. Prieks, ka velobraucēji var atbalstīt elektroauto braucējus!” Savukārt vēl citā ierakstā viņš jokoja:
Vairāki komentētāji diskusiju saistīja ar valsts klimata politiku. Lietotājs Andris satiksmes dalībnieks ironizēja: “VARAM izpratnē ‘zaļi’ laikam skaitās tikai tad, ja ir simtiem kilogramu litija….” Savukārt Jānis Rudzupuķe pauda vēl kategoriskāku viedokli:
Tikmēr citi uzskatīja, ka problēma tiek pārspīlēta. Lietotājs mindthegap rakstīja: “Par ko vēl varētu cepties? A ko darīt, kad ‘Maxima’ olām ir atlaide, bet olu pulverim nav?”, salīdzinot situāciju ar ikdienišķām cenu akcijām veikalos.
Diskusijā netrūka arī sarkasma. Lietotājs punund ieteica: “Saki, ka šis ir e-auto ar diviem riteņiem,” bet Jānis S pasmējās, ka “Vislabākais ‘zaļais’ kurss ir no Talsiem uz Sabili.”
Savukārt Jānis Rišis atzina, ka papildu izmaksas viņu atturēs no reģistrācijas: “Nu tad nereģistrēšu savu salaboto elektroriteni.” Arī Jānis Bite ironiski vaicāja: “Riteņa uzlīmi arī nodod glabāšanā?”, atsaucoties uz CSDD kārtību transportlīdzekļu numurzīmju glabāšanā.