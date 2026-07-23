Foto. pexels.com

6 tējas, kas pēc vasaras ballītes uzlabos gremošanu un nomierinās zarnas 0

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LA.LV
9:43, 23. jūlijs 2026
Veselam Uzturs

Pēc vasaras ballītēm, svinībām vai garākiem pasē’dēšanu ar draugiem vakariem bieži nākas saskarties ar ne pārāk patīkamām sekām – smaguma sajūtu kuņģī, vēdera uzpūšanos, dedzināšanu vai lēnāku gremošanu.

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Alkohols, trekni cepti ēdieni un saldi našķi var īslaicīgi noslogot gremošanas sistēmu un izjaukt tās ierasto līdzsvaru, īpaši, ja šādi ēšanas un dzeršanas ieradumi atkārtojas biežā kombinācijā. Rezultātā organisms var reaģēt ar diskomfortu, kas saglabājas arī nākamajā dienā, vēstīts portālā Verywellhealth.com.

Šādās situācijās daudzi meklē vienkāršus, saudzīgus veidus, kā palīdzēt kuņģim atgūties, un bieži izvēle krīt uz dažādām tējām, kas var nomierināt gremošanas sistēmu un atbalstīt tās darbību pēc smagākas slodzes.

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