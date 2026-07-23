Sociālajā tīklā “Threads” uzmanību izpelnījies kāda “GPU Nākotne” produkta – cūkgaļas šķiņķa – iepakojums. Pircēju samulsinājis tas, ka iepakojuma priekšpusē izcelts – produkts ir bez glutēna, laktozes un sojas –, savukārt aizmugurē lasāms brīdinājums, ka tas tomēr var saturēt glutēnu, pienu un soju.
“Jūs tak esat riktīgi dandāļi. Priekšpusē bez glutēna, bez laktozes un bez sojas, pakaļpusē viss pakaļā – var saturēt glutēnu, pienu un soju. Tad kā?” sašutis raksta diskusijas autors.
Ieraksts ātri izraisījis plašāku sarunu par pārtikas marķējumu, iespējamo alergēnu klātbūtni un to, cik skaidrai informācijai jābūt uz produkta iepakojuma.
Vairāki diskusijas dalībnieki steidza skaidrot, ka
Kāda lietotāja norādīja, ka uzraksts “var saturēt” parasti attiecas uz krusteniskā piesārņojuma risku. Proti, uz vienas ražošanas līnijas var tikt gatavoti vairāki produkti, tostarp tādi, kuru sastāvā ir piens, soja vai glutēns. Līdz ar to ražotājs nevar pilnībā izslēgt, ka produktā nonākusi pavisam neliela alergēna daļiņa.
“Šajā produktā nav, bet piemaisījumi var būt. Attiecīgi tas nav droši tiem, kuriem ir smagas alerģijas. Pilnīgi pieņemami tiem, kuriem konkrētie produkti vienkārši nepatīk,” skaidroja vēl kāda komentētāja.
Arī citi uzsvēra – norāde “var saturēt” pati par sevi nenozīmē, ka minētais alergēns noteikti ir produkta sastāvā. Tas esot brīdinājums par iespējamu risku ražošanas vidē.
Ne visi diskusijas dalībnieki šādam skaidrojumam piekrita. Atsevišķi komentētāji norādīja, ka īpaši izcelts uzraksts par glutēna, laktozes un sojas neesamību var radīt maldīgu drošības sajūtu.
Kāda lietotāja uzsvēra – ja krusteniskā piesārņojuma risks nav pilnībā novērsts, šādus apgalvojumus uz iepakojuma priekšpuses vajadzētu izmantot ļoti piesardzīgi.
Viņa arī vērsa uzmanību, ka patērētājam var būt būtiski saprast, vai uz iepakojuma redzamais simbols ir tikai ražotāja izveidots dizaina elements vai arī kāda oficiāla sertifikācijas zīme.
Diskusijas autors skaidroja, ka viņa ģimenē ir cilvēks, kurš nevar riskēt pat ar niecīgu alergēna daudzumu. Tādēļ viņa ieskatā šādu informāciju nevajadzētu izmantot kā priekšpusē izceltu mārketinga vēstījumu, ja iepakojuma otrā pusē vienlaikus norādīts iespējamais piesārņojuma risks.
Savukārt kāda komentētāja, kura jau desmit gadus sadzīvo ar alerģijām, norādīja, ka pārtikas iepakojuma priekšpusē rakstītais nekad nedrīkstot būt vienīgais kritērijs.
Viņa allaž izlasot pilno sastāvu un brīdinājumus iepakojuma aizmugurē. Cilvēkiem ar ļoti smagām alerģijām izvēle lielveikalos esot vēl sarežģītāka, jo dažādu alergēnu krusteniskā piesārņojuma risks pastāv daudzās ražotnēs.
Diskusijā tika pieminēti arī citi ikdienas sarežģījumi, ar kuriem saskaras cilvēki, kuriem glutēns vai citi alergēni var radīt nopietnas veselības problēmas. Pat šķietami droši produkti var tikt apstrādāti ar tām pašām iekārtām, ar kurām iepriekš apstrādāti kvieši, savukārt kafejnīcās ne vienmēr ir iespējams garantēt pilnīgu alergēnu nodalīšanu.
Ko atbild “Nākotne”?
Uzņēmuma pārstāvji portālam LA.LV skaidroja to, ko daži diskusijas dalībnieki arī jau bija sapratuši – uz dizaina etiķetes izvietotie simboli nozīmējot nevis absolūtu alergēnu neesamību, bet gan to, ka konkrētās vielas produktam nav pievienotas.
“Etiķete tika izveidota kādu laiciņu atpakaļ. Tad nāca noteikumi par obligātu informācijas sniegšanu par alergēnu klātbūtni, un mēs godīgi ierakstījām visus, kuri tiek izmantoti mūsu ražotnē, jo kaut kur gaisā var būt vai nebūt kāda mikrodaļiņa,” norādīja uzņēmumā.
“Nākotne” uzsver, ka ražotnē tiek rūpīgi sekots līdzi garšvielu uzglabāšanai un izlietojumam, kā arī veikta alergēnu kontrole.
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