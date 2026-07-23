7 automašīnu modeļi, kurus noteikti nevajag pārdot! Eksperti ir pārliecināti – to vērtība tikai augs 0
Daudzi autovadītāji, pārdodot vecāku automašīnu, domā tikai par to, cik daudz naudas par to vēl iespējams saņemt. Taču kolekcionāru tirgus rāda pavisam citu tendenci – daļa šķietami parastu modeļu pēc dažiem gadiem var kļūt ievērojami vērtīgāki.
Kolekcionāru automašīnu apdrošinātājs un tirgus analītiķis Hagerty katru gadu publicē tā dēvēto Bull Market List – automobiļu sarakstu, kuru vērtībai, pēc ekspertu domām, tuvākajos gados ir labas izredzes pieaugt. Izvēle balstīta uz izsoļu rezultātiem, apdrošināšanas datiem, pārdošanas cenām un pircēju intereses izmaiņām.