Mini Cooper publicitātes foto

7 automašīnu modeļi, kurus noteikti nevajag pārdot! Eksperti ir pārliecināti – to vērtība tikai augs 0

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LA.LV
9:23, 23. jūlijs 2026
Kokteilis Stilo

Daudzi autovadītāji, pārdodot vecāku automašīnu, domā tikai par to, cik daudz naudas par to vēl iespējams saņemt. Taču kolekcionāru tirgus rāda pavisam citu tendenci – daļa šķietami parastu modeļu pēc dažiem gadiem var kļūt ievērojami vērtīgāki.

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Kolekcionāru automašīnu apdrošinātājs un tirgus analītiķis Hagerty katru gadu publicē tā dēvēto Bull Market List – automobiļu sarakstu, kuru vērtībai, pēc ekspertu domām, tuvākajos gados ir labas izredzes pieaugt. Izvēle balstīta uz izsoļu rezultātiem, apdrošināšanas datiem, pārdošanas cenām un pircēju intereses izmaiņām.

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