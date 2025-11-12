“Visa sajūsma beigsies, kad tur notrieks pirmo gājēju…” Cilvēki publiski sāk vērtēt jaunāko Rīgas domes veikumu 0
Gājēju pāreja – itkā elementāra lieta, bet kādai pašvaldībai arī gudrākā lieta. Tā norāda kāds sociālo mediju lietotājs, runājot par jauno gājēju pāreju Rīgas centrā, pie autobusu stacijas un “Origo” – 13. janvāra ielā.
Dīns (Dean) raksta: “Šī gājēju pāreja ir gudrākais, ko Rīgas dome ir izdarījusi pēdējos gados. Paldies.”
Līdz šim gājēji ceļu šķērsot tur nevarēja – bija jāizmanto tunelis ar vairākām izejām un ieejām. Nu vienu no tuneļa maršrutiem aizvieto gājēju pāreja.
Šķiet, tā ir labs risinājums – nav jāiet pazemē, jāmēro īsāks ceļš un nav jāatrodas slēgtā telpā. Arī Dīns runā par priekšrocībām attiecībā uz ieekonomētu gājēju laiku: “Man personīgi pat ir bijuši vairāki gadījumi, kad jāiet pēdējās minūtes līdz autobusam, un nokavēju, jo jāskrien caur to tuneli lejā-augšā. Ticu, ka te pa taisno būtu paspējis.”
Arī Deniss priecājas par jauno gājēju pāreju. Viņš norāda, ka tapšanas stadijā tā bijusi mēnesi, ja pat ne vairāk.
Tomēr Jūlija gan ir skeptiska, jo šajā vietā ir aktīva satiksme. “Turpat ir tunelis. Grūti aiziet pāris metrus tālāk? Visa sajūsma beigsies, kad tur notrieks pirmo [gājēju]…” viņa komentē.
Slikta vai laba – reklāma ir reklāma
Nesen LA.LV rakstījām par citu gājēju pāreju galvaspilsētā. Lai arī labi padarīts darbs, sabiedrības nagos, atrādot jauno gājēju pāreju, krita Rīgas domes deputāte Marta Kotello (“Progresīvie”). Viņa publiskoja fotogrāfiju, kurā redzams, ka šķērso gājēju pāreju pie sarkanās gaismas.
Galvaspilsētā trīs jaunas gājēju pārejas
Kā pirms mēneša ziņoja Rīgas dome, Ārtelpas un mobilitātes departaments ir sācis darbu pie trīs jaunu gājēju pāreju izbūves vietās ar intensīvu autotransporta un gājēju plūsmu – Brīvības bulvārī, Uzvaras bulvārī un 13. janvāra ielā.
Projekts paredz uzlabot gājēju drošību un ērtības, vienlaikus ieviešot pilsētvidē funkcionālus un ātri realizējamus risinājumus, neizmantojot pazemes tuneļus.
“Ikviena rīdzinieka ikdiena sastāv no mazām lietām. Iespēja ērti un droši pārvietoties Rīgā ar kājām ir vairāku apstākļu kopums. Gājēju pārejas, nolīdzinātas apmales, gludas ietves ir mazie elementi, kas ietekmē ikdienu. Mans uzstādījums ir rast sistemātisku pieeju gājēju pāreju izveidē un ietvju atjaunošanā. Novembra sākumā tiks realizētas trīs iedzīvotājiem būtiskas gājēju pārejas.
Pirmā – virszemes Autoostas/Centrāltirgus savienojums ar Vecrīgu pāri 13. janvāra ielai. Otrā – pie ieejas Uzvaras parkā pāri Bāriņu ielai pie Uzvaras bulvāra. Trešā – Brīvības alejas savienojums ar Esplanādi pāri Brīvības bulvārim”, saka Satiksmes un transporta lietu komitejas vadītāja Marta Kotello.
Pāreju izbūvei tiek veikti sekojošie darbi: luksoforu shēmas izstrāde un saskaņošana; esošās elektroskrejriteņu stāvvietas demarķēšana un jaunas stāvvietas marķēšana citā vietā; esošo ceļa zīmju pārvietošana un jaunu uzstādīšana; esošo gājēju barjeru demontāža; esošo brauktuves apmaļu pazemināšana abās brauktuves pusēs un esošās ietves pazemināšana uzgaidīšanas zonā abās brauktuves pusēs; ceļa norobežojošo stabiņu uzstādīšana; gaisvadu līnijas ierīkošana; pagaidu luksoforu betona balstu montāža un statņu uzstādīšana; papildus luksoforu signālkabeļu ierīkošana; pagaidu luksoforu uzstādīšana un konfigurēšana; apgaismojuma pieslēgšana ielu apgaismojuma tīklam; gājēju pārejas ceļa horizontālā apzīmējuma demarkēšana un uzklāšana.
13. janvāra un Prāgas ielas krustojumā tiks izveidotas divas gājēju pārejas. Regulējama gājēju pāreja būs vecpilsētas pusē un jauna pāreja tiks izveidota pāri Prāgas ielai, kura šobrīd šajā vietā neeksistē.
Uzvaras bulvāra un Bāriņu ielas krustojumā tiks izveidota neregulējama gājēju pāreja ar papildu apgaismojumu un brauktuves sašaurināšanu. Šī krustojuma tehniskā specifika un sabiedriskā transporta prioritātes sistēma neļauj ātri ieviest luksoforu risinājumu.
Gājēju pārejai Brīvības bulvārī pie Elizabetes ielas tiks izveidota regulējama gājēju pāreja no Esplanādes puses, savienojot to ar pašlaik esošo posmu no Latvijas Republikas Ministru kabineta ēkas puses.
Gājēju pārejas plānots pabeigt līdz šā gada 11. novembrim. Visas pārejas ir pagaidu risinājumi, pastāvīgo pāreju būvprojekti būs identiski un pašlaik tie ir saskaņošanas procesā.