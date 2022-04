Mārtiņš Staķis Foto: Zane Bitere/LETA

Rīgas mērs pērn nopelnījis vairāk nekā 127 000 eiro un nopircis otru dzīvokli Rīgā







Rīgas mērs Mārtiņš Staķis (PP) 2021.gadā nopelnījis vairāk nekā 127 000 eiro un nopircis otru dzīvokli Rīgā, liecina viņa amatpersonas deklarācija par pagājušo gadu.

Lielāko daļu ienākumu jeb vairāk nekā 83 000 eiro Staķis guvis ārpus Rīgas domes. Piemēram, 68 600 eiro ir ienākumi no akciju portfeļa pārdošanas, bet dividendēs no AS “Infinity Coffee” viņš saņēmis nepilnus 14 000 eiro.

Savukārt Rīgas domē Staķis nopelnījis 43 960 eiro.

Aizvadītajā gadā Staķis nopircis dzīvokli Rīgā.

Spriežot pēc amatpersonas deklarācijas, dzīvokli viņš nopircis par 95 000 eiro. Šis ir otrais dzīvoklis, kas Staķim pieder Rīgā.

Mērs aģentūrai LETA paskaidroja, ka tās esot investīcijas nākotnei, jo viņam esot divi dēli.

Mēram joprojām kopīpašumā pieder zeme Tukuma novada Tumes pagastā.

Sadaļā par viņam piederošajām uzņēmumu kapitāla daļām izmaiņu, salīdzinot ar 2020.gadu, nav. Staķim joprojām pieder “Infinity Coffee” 176 691 akcija 1,7 miljonu eiro vērtībā, 2800 SIA “Innocent” kapitāla daļas 2800 eiro vērtībā un 100 SIA “Amikus konsultācijas” kapitāla daļas 2846 eiro vērtībā.

Gada laikā nav mainījušies arī Rīgas mēra skaidras naudas uzkrājumi. Viņš ir deklarējis 10 000 eiro.

Savukārt būtiski palielinājušies Staķa bezskaidras naudas uzkrājumi. 2020.gadā viņam bija uzkrāti 20 560 eiro, bet pērn bezskaidras naudas uzkrājumi palielinājušies par aptuveni 15 000 eiro un sasnieguši vairāk nekā 35 000 eiro.

Rīgas mērs tāpat kā pirms gada, arī šoreiz deklarējis itāļu ražojuma motorollerus “Piaggio Vespa”.