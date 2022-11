Foto. LETA © Īriss Sviklis

Rīgas sabiedriskais transports un jaunā biļešu sistēma. Informācija, kas un uz ko attieksies







Šodien Rīgas dome atbalstīja pilsētas sabiedriskā transporta biļešu reformu, kas paredz būtiski palielināt maksu par vienu braucienu, bet vienlaikus būtiski izdevīgākas kļūs mēnešbiļetes. Turklāt bez maksas turpmāk varēs pārvietoties strādājošie pensionāri.

Galvenās pārmaiņas skars pāreju uz pilnīgi citiem biļešu veidiem, atsakoties no 135 dažādiem biļešu veidiem un ieviešot laika biļetes, no kurām lētākā būs 90 minūšu biļete, kas maksās 1,5 eiro, un ar to varēs braukt vairākos transportlīdzekļos attiecīgo minūšu skaitu.

Plānots noteikt, ka viena brauciena maksa būs 2 eiro par vienu braucienu. Taču realitātē viena brauciena biļeti par 2 eiro būs iespēja nopirkt tikai pie vadītāja autobusā. Un vienīgais maršruts, kurā to varēs izdarīt, ir 22.autobusā, kas kursē no uz un no Rīgas lidostas.

Kopumā tiks ieviestas divas laika biļetes – 90 minūšu brauciena biļete, kas maksās 1,5 eiro, un 24 stundu biļete, kas maksās 5 eiro.

Trīs dienu biļete maksās 8 eiro, piecu dienu biļete – 10 eiro, bet mēnešbiļete – 30 eiro.

Būtiskākās izmaiņas skars mēnešbiļetes, kuru maksa samazināsies par 40% – no 50 eiro līdz 30 eiro.

Līdz ar to Rīga izlīdzinās situāciju ar citām Baltijas valstu galvaspilsētām.

Tiks saglabātas arī līdzšinējās atlaides, piemēram, studentiem, pedagogiem un medicīnas personālam būs spēkā 50% atlaide mēnešbiļetēm.

Izmaiņas neskars tās pasažieru kategorijas, kam piešķirtas 100% atlaides. Līdz ar to arī turpmāk seniori, skolēni un cilvēki ar invaliditāti Rīgas sabiedriskajā transportā varēs braukt bez maksas.

Savukārt jaunums būs 100% brauciena atlaide strādājošajiem pensionāriem.

“Rīgas satiksme” ir Rīgas pašvaldībai pilnībā piederošs uzņēmums, kas 2021.gadā strādāja ar 161,117 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 7,1% mazāks nekā 2020.gadā. Savukārt kompānijas peļņa pieauga 3,1 reizi un bija 3,049 miljoni eiro, liecina kompānijas publiskotā informācija.