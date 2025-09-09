“Rudens Depresija” šogad ar četrām izrādēm četrās pilsētās 0
Jau tradicionālais Latvijas lielākais rudens izklaides un humora notikums “Rudens Depresija 2025” šogad atgriežas vēl grandiozāks, vērienīgāks un pārsteigumiem bagātāks nekā jebkad iepriekš. Šogad pirmo reizi pasākumi notiks četrās pilsētās – Liepājā, Valmierā, Jelgavā un Rēzeknē, kā arī šovam pievienojas jauni mākslinieki un visu laiku populārākais šī žanra duets Baiba Sipeniece Gavare un Valters Krauze.
Trešo gadu pēc kārtas Latvijas komiķi un TV/radio personības aicina uz prieka pilniem humora un izklaides vakariem. Šogad pasākums sola būt īsts prieka sprādziens laikā, kad dienas kļūst īsākas, aiz loga sāk pūst dzestrie rudens vēji un melanholija nemanāmi lien zem ādas. “Rudens Depresija” ir kļuvusi par vienu no iecienītākajiem rudens kultūras notikumiem ārpus Rīgas – tie ir viena vakara svētki, kas apvieno labāko no stand-up komēdijas, improvizācijas, šova elementiem un dažādiem pārsteigumiem. Organizatori sola skatuvi, kas būs lielākā pasākuma vēsturē, programmu – vēl daudzveidīgāku, un humoru visām paaudzēm.
Šogad “Rudens Depresija” pirmo reizi norisināsies četrās Latvijas pilsētās – 3. oktobrī Rēzeknē, 25. oktobrī Valmierā, 1. novembrī Liepājā un 8. novembrī Jelgavā.
No leģendām līdz jaunajām zvaigznēm – pasākumā piedalīsies spilgts dalībnieku sastāvs: Renārs Zeltiņš, Baiba Sipeniece-Gavare, Valters Krauze, Edgars Bāliņš, Kaspars Upacieris (Ufo), Nauris Brikmanis, Rūdolfs Kugrēns un Jānis Kreičmanis no “Comedy Latvia”, Sanda Dejus, Aleksandrs Margoļins un Valters Graviņš no “Riga Stand Up”, kā arī Toms Grēviņš, Ernests Cimanskis un vēl daudzi citi, kas būs patīkams pārsteigums skatītājiem. Mākslinieku sastāvs katrā norises vietā nedaudz atšķirsies.
“Šogad pasākumam pievienosies jauni mākslinieki, un trīs norises vietās uzstāsies visu laiku populārākais komēdijas žanra duets – Baiba Sipeniece-Gavare un Valters Krauze. Programma tiks papildināta ar vairāk intermēdijām un saturu, kas radīts dažādām auditorijām. Klātesošos gaida arī īpaši izstrādāts video saturs, ko veidojis Mārtiņš Dinsbergs, nodrošinot vēl vienu unikālu pieredzi šim vakaram,” saka pasākuma režisore Laura Upeniece.
“Esmu pārliecināts, ka humors, smiekli un kopā būšana ir viena no tām lietām, kas mums visiem palīdz izrauties no ikdienas skrējiena. Ir liels prieks strādāt kopā ar tik radošiem un harizmātiskiem Latvijas māksliniekiem, kuri ar savu enerģiju un talantu padara šo pasākumu īpašu. Un, protams, paldies skatītājiem, kuri ik gadu piepilda zāli ar smaidiem un aplausiem. Tieši viņu klātbūtne ir iemesls, kāpēc šis pasākums no vienkārša vakara ir kļuvis par tradīciju,” saka pasākuma producents un idejas autors Vilnis Krauze.
“Rudens Depresija 2025” būs vieta, kur aizmirst pelēcīgās dienas un drēgnos vakarus, kur uz brīdi pazūd ikdienas rūpes, un paliek tikai sirsnīgi smiekli, jautri cilvēki un kopā būšana.
Biļetes pieejamas “Biļešu paradīzes” tirdzniecības vietās un internetā.