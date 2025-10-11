Rudens kā rudens… Laika prognoze sestdienai 0
Sestdien mākoņu daudzums Latvijā pakāpeniski samazināsies, bet no rīta un priekšpusdienā vēl vietām gaidāms īslaicīgs lietus, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs (LVĢMC).
Dominēs mērens rietumu, ziemeļrietumu vējš, kas piekrastes rajonos brāzmās saglabāsies līdz 14 metriem sekundē (m/s). Maksimālā gaisa temperatūra būs +11…+16 grādu robežās.
Rīgā mākoņu daudzums būs mainīgs, bez būtiskiem nokrišņiem. Rietumu puses vējš dienas vidū iegriezīsies no ziemeļrietumiem, rietumiem un nedaudz pastiprināsies, brāzmās sasniedzot 14 m/s. Gaiss iesils līdz +14…+15 grādiem, prognozē LVĢMC.