Foto: Unsplash

Rudens kā rudens… Laika prognoze sestdienai 0

LETA
9:17, 11. oktobris 2025
Ziņas Dabā

Sestdien mākoņu daudzums Latvijā pakāpeniski samazināsies, bet no rīta un priekšpusdienā vēl vietām gaidāms īslaicīgs lietus, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs (LVĢMC).

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
Cilvēki, kas dzimuši šajos trīs datumos, dziļi sirdī mūžam paliek jauni – tam ir īpašs skaidrojums 9
Tavs totēma dzīvnieks pēc dzimšanas mēneša: ko tas atklāj par tevi?
Slikta zīme vai baisu notikumu priekšvēstnesis: dzīvnieki, kas simbolizē nāvi
Lasīt citas ziņas

Dominēs mērens rietumu, ziemeļrietumu vējš, kas piekrastes rajonos brāzmās saglabāsies līdz 14 metriem sekundē (m/s). Maksimālā gaisa temperatūra būs +11…+16 grādu robežās.

Rīgā mākoņu daudzums būs mainīgs, bez būtiskiem nokrišņiem. Rietumu puses vējš dienas vidū iegriezīsies no ziemeļrietumiem, rietumiem un nedaudz pastiprināsies, brāzmās sasniedzot 14 m/s. Gaiss iesils līdz +14…+15 grādiem, prognozē LVĢMC.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Dārzs
Vai līdz ar aukstā laika iestāšanos nosals arī Spānijas kailgliemeži? Atbilde nav tāda, kādu iedomājamies…
Daba gatavo pārsteigumu: zinātnieki brīdina par postošiem negaisiem, kādus Eiropa līdz šim vēl nav piedzīvojusi
Katru rudeni Latvijas mežos nonāk tūkstošiem kilogramu dārza atkritumu: eksperti brīdina par sekām
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.