Ruks nāk klajā ar paziņojumu par Vecrīgas pulksteņu veikala laupīšanas lietu 0

LETA
8:56, 14. oktobris 2025
Ziņas Krimināls

Valsts policija vēl šogad pabeigs izmeklēšanu Vecrīgas pulksteņu veikala aplaupīšanas lietā, šorīt LTV “Rīta panorāmā” solīja Valsts policijas (VP) priekšnieks Armands Ruks.

Pēc Ruka vārdiem, lietas izmeklēšana ir faktiski pabeigta, tomēr sīkāka informācija sekošot vēlāk. Pagaidām varot pateikt vien to, ka vietējie iedzīvotāji laupīšanā nav bijuši iesaistīti.

Pirms pāris mēnešiem Ruks TV3 izteicās, ka policijai tobrīd bija izdevies identificēt dažas personas Vecrīgas pulksteņu veikala aplaupīšanas lietā.

Kā ziņots, 29. aprīļa pēcpusdienā Vecrīgā, izmantojot šaujamieročus vai tiem līdzīgus priekšmetus, tika aplaupīts ekskluzīvu pulksteņu veikals “Baltic Watches”. Novērošanas kameru fiksētajos video bija redzams, kā četri laupītāji maskās izskrien no veikala un vienlaikus veikala durvju virzienā viens no noziedzniekiem izpūš no baloniņa nezināmas izcelsmes vielu.

Policija tolaik ziņoja, ka vainīgie ar tumšas krāsas automašīnu “Volkswagen Golf” ar zagtām valsts reģistrācijas numurzīmēm šķērsoja Akmens tiltu, tomēr laupīšanas dienā policija bēgļus aizturēt nespēja.

Saistībā ar notikušo tika sākts kriminālprocess par laupīšanu, ja tā izdarīta, lietojot šaujamieročus vai sprāgstošas vielas, vai ja tā saistīta ar smagu miesas bojājumu nodarīšanu cietušajam, vai ja tā izraisījusi citas smagas sekas.

Veikalam nodarītie materiālie zaudējumi netiek publiski atklāti.

