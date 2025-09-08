Rungainis: Šī sistēma mūs notur nabadzībā. Viņiem ir jādara savs darbs un jābeidz “čakarēt” visu 0

TV24 raidījumā “Naudas cena” uzņēmējs un investors Ģirts Rungainis skaidroja, kā valsts birokrātiskā sistēma ietekmē uzņēmējus un kā tā ilgtermiņā notur Latviju nabadzībā. Viņš uzsvēra, ka politiķu uzdevums nav kontrolēt birokrātus vai radīt jaunus regulējumus, bet gan radīt vidi, kurā uzņēmēji var strādāt un radīt ilgtermiņa vērtību.

Rungainis uzsvēra, ka politiķu uzdevums nav radīt arvien jaunus likumu un regulējumu blokus, kas tikai ierobežo uzņēmējus un parastos iedzīvotājus: “Mums nevajadzētu iet un norādīt un bakstīt birokrātu degunu tajā substrātā, ko viņi ir radījuši, kā to dara ar maziem kaķēniem vai kucēniem. Viņiem ir jādara savs darbs un jābeidz čakarēt visu.”

Viņš skaidroja, ka ministriju darbinieki, īpaši ilgstošie darbinieki, bieži spēj diktēt nosacījumus pat finanšu ministriem, kas kavē sistēmas efektivitāti un inovāciju: “Patiesībā šobrīd ir tā, ka ministrijās, tai skaitā finanšu ministrijā, ir skaidrs, ka tur tie darbinieki, kas tur sēž 20 plus mīnus gadus, jebkuru finanšu ministru, ja viņš nedzied viņu stabuli vai neizpilda to viņu meldiņu, var ļoti viegli iznest no tās ministrijas, bet var ļoti labi papaijāt, ja viņš to dara.”

Rungaiņa skatījumā šī sistēma tieši kavē tautsaimniecības izaugsmi un ilgtermiņa labklājību: “Šī sistēma mūs notur nabadzībā. Aizņemties, uzkraut izdevumus ilgtermiņā ir vieglāk nekā atrast un uzlabot sistēmu un sākt pelnīt vairāk.”

Viņš norādīja, ka uzņēmējdarbībai jābalstās uz konkurētspējīgu darbību, nevis resursu pārdali, kā tas bieži notiek valsts līmenī: “Uzņēmējdarbību vajag konkurētspējīgā darbībā, ne resursu pārdalē, kāda faktiski lielā mērā ir valsts.”

Rungainis uzsvēra, ka sistēmas reformēšana un efektīva uzņēmējdarbības atbalsta izveide ir svarīga ne tikai uzņēmējiem, bet arī visiem Latvijas iedzīvotājiem – īpaši jauniešiem un nākamajām paaudzēm, kas nākotnē būs atkarīgas no šodienas lēmumiem.

Projektu “Naudas cena” finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma “Naudas cena” saturu atbild AS “TV Latvija”.

