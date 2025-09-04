#1. septembris #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti

“Tie ir teroristu finansētāji!” Otto Ozols asi kritizē uzņēmējus, kuri turpina sadarboties ar Krieviju 0

LA.LV
12:05, 4. septembris 2025
Viedokļi

Par Latvijas uzņēmējiem, kuri pat pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā turpina sadarboties ar agresorvalsti, un par to, ka šī rīcība faktiski nozīmē atbalstu terorismam, TV24 raidījumā “Preses klubs” runā publicists Otto Ozols.

Karš sākās jau 2014. gadā, bet šis plaša mēroga iebrukums, lai būtu precīzi un korekti. Tieši tajā brīdī noteikti bija virkne uzņēmēju, kuriem bija diezgan ciešas un pamatīgas saites, kuru uzņēmējdarbība bija saistīta ar Krieviju, norāda Ozols.

Jā, tajā brīdī varbūt viņi nevarēja kā ar nazi nocirst, bet bija trīs ar pus gadi laiks, lai pārkārtotu visas attiecības un tiktu vaļā no šīs atkarības. Daudzi to ir izvēlējušies neizdarīt un pat paaugstināt šo sadarbību un izmantot situāciju.

“Es nezinu, ko cilvēks var sev iestāstīt, aizmiegot vakarā, bet, ja tā mangāna rūda, kas nonākusi Krievijā pēc tam tiek izmantota stobros, kura dienas beigās nogalina konkrētus cilvēkus, konkrētus bērnus, konkrētus dzīvus cilvēkus – tam nav attaisnojuma,” uzsver Ozols.

Viņaprāt, šiem cilvēkiem, kas apzināti iesaistījušies, ir jāparedz vissmagākā kriminālatbildība: “Viņi faktiski ir teroristu atbalstītāji, viņi nodarbojas ar liela mēroga terora atbalstu, un jāsauc lietas īstajos vārdos – šie ir teroristu finansētāji un atbalstītāji, kuriem ir jāsaņem attiecīgs sods,” uzskata Ozols.

“Mūsu tiesībsargājošajām iestādēm ar to ir jāstrādā principiāli un ar pilnu jaudu. Jo es vēlreiz atgādināšu, otrā pusē ir masveidā nogalināti konkrēti cilvēki. Es nezinu, vai Latvijas valdībā, tiesībsargājošajās iestādēs vai Saeimā kāds līdz tam aizdomāsies, bet to ir jādara nekavējoties,” saka Ozols.

