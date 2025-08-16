“Tā ir liela problēma…” Rīgas domes deputāts nosauc faktoru, kas kavē plašāku uzņēmējdarbības attīstību 0
Par to, kāpēc uzņēmējdarbības domāšanu jāveido jau no bērnības, TV24 raidījumā “Preses klubs” stāstīja Rīgas domes deputāts Dainis Locis (Nacionālā apvienība).
“Liela problēma ir tā, ka mēs skolās kaut kā neesam aizgājuši tajā, lai liktu domāt, kas ir galvenais, un galvenais ir uzņēmējdarbības attīstība. Jāliek skolniekiem saprast jau no bērna kājas, ka tev pašam ir jādomā par to, ko tu radīsi, kā tu dzīvosi, kas būs tā pievienotā vērtība,” sacīja Locis.
Arī šobrīd ir programmas – vēl vairāk tās vajadzētu aktualizēt, tās, kurās ir uzņēmējdarbības un biznesa pamati. Skolās vajadzētu iet iekšā uzņēmējiem, vairāk piesaistīt tos, kuri var pastāstīt par to, kāda tā dzīve ir un kā biznesu attīstīt realitātē, viņš norādīja.
“To, ko mēs varbūt šeit pilsētās šobrīd darām – vidusskolās cenšamies veidot kabinetus un laboratorijas, iespējams, tas viss jau ir nedaudz nokavēts,” atzina Locis.
Tāpēc nedrīkst aizmirst par pamatskolu. Protams, tur nevajag tik augstā līmenī iekārtot kabinetus fizikā, ķīmijā, matemātikā un citos priekšmetos – nedaudz zemākā līmenī, bet tomēr tām ir jābūt spēcīgām un kvalitatīvām izglītības iestādēm, viss kopā iespējams dos rezultātu, bet mēs šo rezultātu redzēsim pēc kāda laika, viņš uzsvēra.
“Šobrīd izskatās, ka profesijas, kuras izvēlas, piemēram, kļūt par psihologu. Vai tas vienmēr būs tas, kas būs pieprasīts? Svarīgi, manuprāt, ir galvenais – ielikt uzņēmējdarbības gēnu. Diemžēl mēs tajā kaut kur zaudējam Eiropas izpratnē,” piebilda Locis.