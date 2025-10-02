Foto: SHUTTERSTOCK

“Slinkie” kāpostu tīteņi ir īsts glābiņš aizņemtām dienām, tie saglabā klasisko kāpostu tīteņu garšu, bet to pagatavošana neprasa stundām ilgu darbošanos virtuvē.

Sastāvdaļas:

  • 600 g maltā gaļa (jaukta);
  • 700–800 g svaigi kāposti;
  • 2 sīpoli;
  • 1 burkāns;
  • 3 tomāti;
  • 2–3 daiviņas ķiploks;
  • ¾ glāzes rīsi;
  • zaļumi;
  • eļļa, sāls, pipari, garšvielas – pēc garšas.

Pagatavošana:

1. Sīpolus un ķiplokus smalki sagriež un burkānu sarīvē uz rupjās rīves.
2. Pannā uzkarsē eļļu un lēni apcep sīpolu ar ķiploku, līdz tie kļūst caurspīdīgi. Pievieno burkānus un sautē, līdz tie kļūst mīksti.
3. Rīsus vāra sālītā ūdenī apmēram 10 minūtes, līdz tie ir pusgatavi, tad noskalo aukstā ūdenī.
4.Kāpostus smalki sagriež, nomizo tomātus un pēc tam tos smalki sagriež. Iegūtajai tomātu masai pievieno garšvielas pēc izvēles.
5. Pannā, kurā cepas dārzeņi pievieno pusi maltās gaļas, sadalot to mazos gabaliņos. Kad pirmā puse apcepusies, pievieno otru pusi, pieber sāli un piparus. Visu sautē zem vāka aptuveni 10–15 minūtes.
6. Pannā pievieno sagatavotos kāpostus un turpina sautēt vēl aptuveni 10–15 minūtes, līdz tie kļūst mīksti (ja kāposti ir jauni – pietiks ar 5–7 minūtēm).
7. Pannā pievieno pusgatavos rīsus un tomātu masu, visu kārtīgi samaisa, uzliek vāku un uz lēnas uguns sautē vēl aptuveni 5 minūtes.

Ieteicams pasniegt karstus un pievienot skābo krējumu.

Lai labi garšo!

