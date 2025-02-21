Tik viegli, ka kļūs par tavu mīļāko desertu – recepte saldējumam ar datelēm 0
Kurš teicis, ka saldējumu var ēst tikai vasarā? Šis deserts iederas jebkurā sezonā – ziemā tas būs salds mierinājums, bet pavasarī un rudenī – mazs priekpilns baudījums. Un, ja saldējums ir pašu rokām gatavots no dažām vienkāršām sastāvdaļām, tas garšo vēl īpašāk. Recepte no @edamskaisti.
Sastāvdaļas:
Bāze:
1. 500 ml saldā krējuma (35%)
2. 2/3 bundžas iebiezinātā piena
3. Dave & Jon’s dateles no Nordista Latvija
Variācijas
Riekstu/cepumu:
1. Sāļās karameles/riekstu dateles
2. Maza sauja grauzdētu, sālītu zemesriekstu
3. Cepumi
Zemeņu:
1. Zemeņu piena kokteiļa dateles
2. Zemeņu ievārījums
Šokolādes:
1. Šokolādes/kokosriekstu dateles
2. Kakao
Pagatavošana:
1. Bļodā lej saldo krejumu, pievieno iebiezināto pienu un kuļ, līdz masa kļuvusi gaisīgu krēmīga, līdzīga izkusuša saldējuma konsistencei.
2. Krēmu lej traukā, pievieno sasmalcinātas dateles, papildus piedevas no izvēlētās variācijas, maigi apmaisa, virspusi mazliet garnē un liek uz pāris stundām vai nakti saldētavā.
3. Pirms pasniegšanas saldējuma trauku 10 – 15 minūtes patur istabas temperatūrā, lai vieglāk izveidot saldējuma bumbiņas.
Lai labi garšo!