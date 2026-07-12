LA.LV redakcijā vērsusies kāda Dārziņu apkaimes iedzīvotāja, kura uzskata, ka gaidāmās izmaiņas sabiedriskā transporta kustībā būtiski pasliktinās ikdienu daudzām ģimenēm – bērniem, senioriem, strādājošajiem un arī vasarnīcu iemītniekiem. Viņas ieskatā parastam iedzīvotājam šādās situācijās ir ļoti maz iespēju reāli ietekmēt notiekošo, lai gan izmaiņas skar plašu cilvēku loku.
Lasītāja raksta, ka viņas ģimene ikdienā izmanto 15. autobusa maršrutu. Izvēloties dzīvesvietu, autobusa pieturas tuvums bijis viens no svarīgākajiem faktoriem – ar šo autobusu ģimene nokļūst līdz veikalam, pie ārsta, uz darbu, bērni brauc uz mācību iestādēm, kā arī izmanto sabiedrisko transportu, lai nokļūtu līdz rotaļu laukumam un atpakaļ.
“Centos bez emocijām, tikai faktus,” raksta lasītāja, tomēr atzīst, ka aiz šiem faktiem ir arī ļoti reāla ikdienas spriedze.
Pēc viņas teiktā, jūnija vidū notikusi tikšanās ar Rīgas domes un “Rīgas satiksmes” pārstāvjiem. Tajā esot izskanējis, ka uz trim mēnešiem izmaiņas skars tikai 18. autobusu, bet 15. un 31. autobuss kursēs bez izmaiņām. Paļaujoties uz šo informāciju, lasītāja iegādājusies mēnešbiļeti.
Taču vēlāk, saņemot informāciju par jauno sarakstu, viņa secinājusi, ka izmaiņas tomēr skars visus maršrutus, nevis tikai 18. autobusu. Jaunais kustības grafiks viņas ģimenei nederot.
“Tātad informāciju saprotami nesniedza RS, neērtības rada RS, bet naudu mums pilnā apmērā atgriezt RS nevēlas. Tam klusi piekrist es nevēlos,” raksta Dārziņu iedzīvotāja.
Viņa norāda, ka arī mēnešbiļeti Dārziņos iegādāties nevar, tādēļ to laikus nopirkusi un ielādējusi e-talonā, esot Ķengaragā. Viņasprāt, šajā situācijā būtisks nav tikai zaudētais naudas apjoms, bet princips.
Sieviete skaidro, ka ģimenē ir trīs bērni skolēni, bet viņa pati strādā par pirmsskolas skolotāju. Darbā viņai jābūt pirms plkst. 7.00, lai izvēdinātu telpas un sagatavotos bērnu pieņemšanai.
Līdz šim ikdiena bijusi rūpīgi saplānota – cikos viņa ceļas, cikos vīrs modina bērnus, kā visi dodas savās gaitās. Laiku līdz izbraukšanai viņa izmantojusi sev un savas ģimenes rīta sagatavošanai, tostarp brokastīm bērniem.
“Es jau no rīta no transporta noskrējusies un nervoza. Vai būtu ar mieru tādos apstākļos nodot mazu bērnu līdz vakaram?” viņa jautā.
Vēstulei pievienotajos aprēķinos lasītāja norāda, ka līdz šim ceļā līdz darbam viņai bija nepieciešamas aptuveni 20 minūtes – 12 minūtes autobusā un aptuveni 8 minūtes kājām. Savukārt pēc izmaiņām ceļā varētu nākties pavadīt ap 42 minūtēm, turklāt ar pārsēšanos un nepieciešamību sekot līdzi, vai nākamais transports pienāks laikā.
Līdzīga situācija, pēc viņas domām, sagaida arī bērnus. Iepriekš līdz tuvākajai skolai bērni varēja nokļūt aptuveni 19 minūtēs – 12 minūtes autobusā un vēl dažas minūtes kājām. Pēc izmaiņām ceļā pavadītais laiks varētu pieaugt līdz aptuveni 40 minūtēm, turklāt bērniem būtu jāmēro ceļš pa sliktāk apgaismotām ielām, jāšķērso vairākas ielas un jāpielāgojas sarežģītākam grafikam.
Lasītāja uzsver, ka runa nav tikai par ērtībām. Rudenī un ziemā šīs izmaiņas var nozīmēt tumšus rītus, dubļus, lietu, salu un sniega kupenas. Viņasprāt, īpaši smagi tas skars bērnus, kuriem būs jāceļas agrāk, jāpavada vairāk laika ceļā un jāmeklē veidi, kā nokļūt uz skolu vai interešu nodarbībām.
Viņa arī bažījas, ka šāds trīs mēnešu “izmēģinājums” var kļūt par pastāvīgu risinājumu. Izmaiņas tiekot ieviestas skolēnu brīvlaikā un atvaļinājumu laikā, kad sabiedriskā transporta lietotāju skaits objektīvi var būt mazāks. Lasītāja pieļauj, ka vēlāk varētu secināt – cilvēki brauc maz, tātad izmaiņas darbojas.
“Jau tagad ir skaidrs, ka nav nekā pastāvīgāka par izmēģinājumu,” viņa raksta pievienotajā vēstulē.
Par sabiedriskā transporta izmaiņām Dārziņos sākta arī parakstu vākšana platformā “ManaBalss.lv”. Iniciatīvā “Par sabiedriskā transporta pieejamības un dzīves vides nepasliktināšanu Dārziņu apkaimē” iedzīvotāji aicina atjaunot ērtu un pieejamu sabiedriskā transporta satiksmi Dārziņu apkaimē un nodrošināt tiešu savienojumu ar pilsētas centru. Iniciatīvā norādīts, ka iedzīvotāji kategoriski iebilst pret izmaiņām, kas stājas spēkā no 6. jūlija.
Iniciatīvas autori prasa apturēt un atcelt lēmumu par 18., 15. un 31. autobusa maršrutu izmaiņām un pārsēšanās sistēmas ieviešanu Dārziņu un Rumbulas virzienā. Tāpat tiek prasīts saglabāt esošos tiešos autobusu maršrutus, tostarp 18. autobusu pilnā maršrutā Dārziņi–Abrenes iela un 15. maršrutu Dārziņu virzienā, lai iedzīvotāji varētu nokļūt centrā un Juglā bez papildu pārsēšanās un liekiem apļiem apkaimē.
Iniciatīvā norādīts, ka Dārziņi ir augoša Rīgas apkaime, kurā pēc oficiālajiem datiem dzīvo 3891 iedzīvotājs, bet vasarās pastāvīgo iemītnieku skaitu papildina arī vasarnieki. “ManaBalss.lv” iniciatīvas autori uzsver, ka izmaiņas būtiski pasliktina iedzīvotāju dzīves kvalitāti, mobilitātes iespējas un rada papildu slogu bērniem, senioriem un strādājošajiem.
Platformā gan jau šobrīd ir savākti nepieciešami 2000 paraksti, taču vēl ir iespējams pievienot savējo.
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