“Tas ir daudz.” Jūnijā Infektoloģijas centrā ārstēti vairāki pacienti ar smagu encefalītu 0
Ērču sezona šogad rit īpaši aktīvi. Kā vēsta LTV raidījums “Panorāma”, dabas pētnieki un mediķi norāda, ka Latvijā šovasar ērču ir vairāk nekā ierasts, bet slimnīcās jau nonākuši vairāki pacienti ar smagu ērču encefalītu.
Pēc speciālistu domām, augsto ērču aktivitāti, visticamāk, veicināja biezā sniega sega ziemā, kas nodrošināja tām labvēlīgus pārziemošanas apstākļus.
Jūnijā Latvijas Infektoloģijas centrā ārstēti 13 encefalīta pacienti. Pieci no viņiem bija smagā stāvoklī reanimācijā.
Smagāk saslimušie ārstēti Rīgas Austrumu slimnīcas Latvijas infektoloģijas centrā. “Visvairāk atrasts Laimas boreliozes ierosinātājs, tajā pašā laikā slimnīcā galvenokārt nonāk pacienti ar smagiem ērču encefalītiem. Mēs faktiski esam jau 13 izārstējuši, manā skatījumā tas ir daudz,” uzsver centra galvenā ārste, RSU profesore Baiba Rozentāle.
“Ir arī smadzeņu vielas bojājums. To sauc par meningoencefalītu. Un tie ir cilvēki, kas bija intensīvajā terapijā, pieslēgti pie plaušu mākslīgās ventilācijas,” raidījumam atklāja Rozentāle.
Daudz ērču ir arī Nacionālās mikrobioloģijas references laboratorijas ledusskapī. Speciāliste Gaļina Zeltmate LTV atklāja, ka dienā no cilvēkiem tiek noņemts ļoti daudz – 10 līdz 12 ērces.
“Pērn bija ļoti daudz Laimas slimības. Šogad – riketsijas. Simptomi līdzīgi gripai. Augsta temperatūra. Drudzis.”
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