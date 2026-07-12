Kamēr brīdinājums vēl spēkā, Latvijas austrumos turpinās cīņa ar negaisa sekām 0
Svētdienas vakarā Latvijas austrumu daļā elektroapgāde aizvien traucēta aptuveni 2400 AS “Sadales tīkls” klientu, aģentūru LETA informēja uzņēmumā.
Speciālisti turpina darbus, lai elektroapgādi atjaunotu iespējami drīz.
Jau vēstīts, ka sākotnēji elektroapgāde bija traucēta pat 9300 klientu Rēzeknes, Preiļu un Ludzas novadā.
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests ir saņēmis vismaz 56 izsaukumus par kokiem, kas nokrituši uz ceļa braucamām daļām. Visvairāk šādu izsaukumu bija no Rēzeknes novada un Rēzeknes.
Tikmēr sociālajos tīklos Latvijas iedzīvotāji dalījušies ar negaisa postījumiem.
Rēzeknē negaisa laikā vēja brāzmas sasniegušas 21,4 m/s. Lūzuši koki un ap 10 000 avārijas elektroatslēgumu. Negaisa mākonis strauji virzās uz DR – šobrīd spēcīgākā zibeņošana sasniedz Sēliju. Tuvākajās dažās stundās lielākais stipra negaisa risks saglabājas daļā Sēlijas un… pic.twitter.com/yUpYxl1ztc
— Martins Bergšteins (@MeteoLatvia) July 12, 2026