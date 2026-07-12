Foto: Ekrānuzņēmumi “Facebook”; “X”

Kamēr brīdinājums vēl spēkā, Latvijas austrumos turpinās cīņa ar negaisa sekām 0

Pievieno LA.LV
LETA
22:02, 12. jūlijs 2026
Ziņas Latvijā

Svētdienas vakarā Latvijas austrumu daļā elektroapgāde aizvien traucēta aptuveni 2400 AS “Sadales tīkls” klientu, aģentūru LETA informēja uzņēmumā.

Kokteilis
Ja esi dzimis kādā no šiem četriem mēnešiem, tavs sargeņģelis ir īpaši spēcīgs
Veselam
Onkologs nosauc lietas, kas var palielināt vēža risku: dažas no tām atrodamas gandrīz katrā virtuvē
FOTO. “Īpaši traucējoši tas kļuva, kad visi vienojās “Svētvakarā”.” Pēc koncerta “Manai Dzimtenei” uzvirmo asa diskusija par vecāku atbildību 101
Lasīt citas ziņas

Speciālisti turpina darbus, lai elektroapgādi atjaunotu iespējami drīz.

Līdz svētdienas plkst. 23.30 ir spēkā sinoptiķu brīdinājums par vietām valsts dienvidaustrumos gaidāmiem pērkona negaisiem ar stiprām lietusgāzēm un krasām vēja brāzmām.
CITI ŠOBRĪD LASA
Kokteilis
Lauris Reiniks vēršas pie saviem faniem: “Es jums pateikšu baigo noslēpumu…”
Kokteilis
Varbūt arī pie mums šo vajag ieviest! Somijā cilvēki atrod mīlestību, dodoties uz veikalu pēc maizes
Šī mazā detaļa uz jaunām cepurēm mulsina daudzus – jāatstāj vai jāplēš nost?

Jau vēstīts, ka sākotnēji elektroapgāde bija traucēta pat 9300 klientu Rēzeknes, Preiļu un Ludzas novadā.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests ir saņēmis vismaz 56 izsaukumus par kokiem, kas nokrituši uz ceļa braucamām daļām. Visvairāk šādu izsaukumu bija no Rēzeknes novada un Rēzeknes.

Tikmēr sociālajos tīklos Latvijas iedzīvotāji dalījušies ar negaisa postījumiem.

Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
VIDEO. “10 minūšu laikā viss izpostīts…” Spēcīgais negaiss izposta virvju trasi Rāznas Nacionālajā parkā
Izsludināts oranžās pakāpes brīdinājums! Dienesti aicina būt gataviem ļoti stipram pērkona negaisam
Latvijas austrumos plosās negaiss – tūkstošiem klientu traucēta elektroapgāde, glābēji atbrīvo ceļus no kokiem
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.