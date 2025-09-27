Sākumā darbinieki tur strādās bez ieslodzītajiem… Tieslietu ministre vieš skaidrību, kad jaunais Liepājas cietums sāks darboties 0
Liepājas cietums ir pirmais šāda mēroga projekts, un tā atklāšana iezīmēs jaunu posmu visā sistēmā – par to TV24 raidījumā “Ziņu Top” stāstīja tieslietu ministre Inese Lībiņa-Egnere.
“No jauna uzbūvēts cietums ir tehnoloģiski pilnīgi atšķirīgs no citām ieslodzījuma vietām, kas nozīmē, ka darbiniekiem ir nepieciešamas citas zināšanas, lai strādātu. Pirmo pusgadu darbinieki ieslodzījuma vietā strādās bez ieslodzītajiem. Viņi apgūs tehnoloģijas, ar kurām būs jāstrādā, lai nodrošinātu gan savu, gan sabiedrības, gan arī ieslodzīto drošību,” informē Lībiņa-Egnere.
Ministre norāda, ka Latvijā šobrīd ir ap 30 600 ieslodzīto, no kuriem aptuveni 200 ir sievietes.
Liepājas cietums gan ir paredzēts tikai vīriešiem: “Man ir liels mērķis uzbūvēt ieslodzījuma vietu arī sievietēm, jo arī sievietes ir pelnījušas, ka viņām ir mūsdienīgs cietums.”
Kā ziņu aģentūrai “LETA” sacījis Tieslietu ministrijas (TM) valsts sekretārs Mihails Papsujevičs, jaunais Liepājas cietums ir modernākais cietums Baltijā un, iespējams, arī visā Ziemeļeiropā.
Mūsdienīgums izpaužas izmantotajās tehnoloģijās, tostarp drošības sistēmās. Pilnīgi unikālas tehnoloģijas, kādu nebūtu citviet pasaulē, gan nav ieviestas. “Parasts cietums visa veida ieslodzītajiem bez īpašām ekstrām. Šajā cietumā varēs uzturēties gan miljonārs, gan cilvēks no viszemākā sociālā slāņa, kuram vienkārši nav paveicies. Uzdevums ir vienkāršs, proti, lai cilvēks pēc atbrīvošanas nevienam nedarītu pāri un neizdarītu jaunus noziegumus,” uzsvēra amatpersona.
Jaunais cietums būs paredzēts tikai vīriešiem un Kurzemes un tuvāko reģionu ieslodzītajiem. Jaunais cietums ne tikai palīdzēs resocializēt ieslodzītos, bet arī mazināt ieslodzīto subkultūru un aizliegto priekšmetu nonākšanu kamerās. Subkultūrā viena no iezīmēm ir iespēja apmainīties ar informāciju, taču jaunajā ieslodzījuma vietā katrā kamerā uzturēsies tikai divi ieslodzītie, nevis vairāk par desmit cietumnieki.
Vienlaikus jaunais cietums ļaus cietuma darbiniekiem veikt daudz efektīvāku ieslodzīto kontroli un pārraudzību. Lai arī Latvijā līdz šim esošajās ieslodzījuma vietās bijuši bēgšanas gadījumi, jaunais cietums ir būvēts tā, lai vēl būtiskāk samazinātu šo risku. Konkrētus drošības elementus valsts sekretārs neminēja, taču uzsvēra, ka jau pati cietuma atrašanās vieta mazina šo risku, jo cietuma perimetrā nav dzīvojamo ēku, bet ir, piemēram, trīs līmeņa žogs.
Jaunajā cietumā būs nepieciešami 450 dažādu līmeņu un profesiju darbinieki.