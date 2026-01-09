VIDEO. Neskatoties uz salu, ledus Rīgā joprojām nedrošs – policija aicina neriskēt 0
Sociālajos tīklos publicētā video Rīgas pašvaldības policija aicina iedzīvotājus būt īpaši piesardzīgiem un nekāpt uz ūdenstilpju ledus, uzsverot, ka, neraugoties uz pēdējās dienās novēroto salu, ledus Rīgā vēl nav pietiekami drošs.
Pašvaldības policija, veicot ledus stāvokļa monitorēšanu vietās, kuras iecienījuši makšķernieki un atpūtnieki, secinājusi, ka ledus biezums ir ļoti mainīgs. Atsevišķās vietās tas sasniedz 7–9 centimetrus, taču citviet ledus ir ievērojami plānāks un trausls, radot nopietnu apdraudējumu cilvēku drošībai.
Likumsargi atgādina, ka joprojām ir spēkā Rīgas domes izpilddirektora rīkojums, kas no 2025. gada 28. novembra aizliedz atrasties uz visu Rīgā esošo ūdenstilpju, kā arī jūras piekrastes ūdeņu ledus. Par šī aizlieguma neievērošanu paredzēta administratīvā atbildība — brīdinājums vai naudas sods līdz 100 eiro.
Īpaša uzmanība tiek vērsta arī uz bērnu drošību. Policija aicina vecākus rūpīgi uzraudzīt bērnus ūdenstilpju tuvumā un pārrunāt ar viņiem drošas uzvedības noteikumus ziemas apstākļos.
Publicētajā video redzams, kā Drošības uz ūdens pārvaldes darbinieki veic ledus biezuma mērījumus, uzskatāmi demonstrējot, cik maldinoši var būt šķietami drošs ledus segums. Pašvaldības policija uzsver — dzīvība un veselība ir svarīgāka par jebkuru izklaidi.