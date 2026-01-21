Sals atkāpsies vai turpinās kost degunā? Laika prognoze trešdienai 0
Trešdien vietām Latvijā uzspīdēs saule un vietām mazliet snigs, prognozē sinoptiķi.
Migla izklīdīs, sarma pamazām nobirs. Austrumu vējš kļūs mērens, vakarā Kolkasragā gaidāmas brāzmas līdz 17 metriem sekundē.
Maksimālā gaisa temperatūra būs -3..-9 grādi, vietām valsts dienvidu daļā -10..-12 grādi.
Rīgā nav gaidāmi ievērojami nokrišņi, pūtīs lēns līdz mērens austrumu vējš, gaisa temperatūra vakarā paaugstināsies līdz -6 grādiem.
Atmosfēras spiediens Latvijā pazeminājies līdz 1019-1023 hektopaskāliem jūras līmenī, bet Eiropas ziemeļaustrumos nostiprinās jauns anticiklons.