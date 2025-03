Foto: Andriano.Cz/SHUTTERSTOCK

Autore: Elīna Kondrāte, “Praktiskais Latvietis”, AS “Latvijas Mediji”

Vai būtu veselīgi atteikties no sāls lietošanas uzturā – nepievienot ēdienam, izvairīties no produktiem, kas satur sāli? MARTA VALMIERĀ

Zināms, ka sāls pārmērīga lietošana uzturā ir kaitīga veselībai, jo palielināts tā daudzums organismā var rosināt asinsspiediena paaugstināšanos, kas savukārt rada dažādu sirds un asinsvadu slimību risku, izraisa šķidruma aizturi, tūsku, ar laiku var rosināt nieru slimības. Tomēr kardioloģe Sofija Ļebedeva skaidro, ka sāls mērenā daudzumā organismam ir nepieciešams un pavisam no tā atteikties nebūtu pareizi.

Sāls piesaista ūdeni

“Sāls satur nātriju, kas piesaista ūdeni un nepieciešams svarīgu organisma funkciju nodrošināšanai. Nātrijs un kālijs (arī atrodams sāls ķīmiskajā sastāvā) ir vieni no svarīgākajiem elektrolītiem, lai mūsu šūnas būtu dzīvas un pareizi funkcionētu. Tie kontrolē šūnas iekšējo un ārpusšūnas šķidruma balansu, organisma vielmaiņu, asinsspiedienu (ja nav hipertensijas), vielmaiņas metabolītu jeb galaproduktu izvadīšanu,” skaidro kardioloģe.

“Tas ir tapāt kā ar žāvētu zivi. Ja zivi glabā sālī vai sālsūdenī, tā izžūst, šūnās paliek ļoti maz ūdens – tās dehidratējas. Ja būs otrādi, ļoti sāļu, izžuvušu zivi ieliksim ūdenī, tā piebriedīs, un šūnas pildīsies ar ūdeni. Tas pats notiek cilvēka organismā.”

Nātrija un kālija daudzums, kas atrodas šūnās un ārpus tām, ir sabalansēts, to sauc par organisma homeostāzi. “Vesels organisms to kontrolē pats, bet, ja ir kāda slimība vai pārslodze, mēs varam palīdzēt to izdarīt ar uzturu vai medikamentiem,” stāsta Sofija Ļebedeva.

Ja organisms neuzņem nātriju pietiekamā daudzumā, nenotiek ūdens piesaiste, cilvēks dehidratējas, kas var izprovocēt zemu asinsspiedienu, līdz ar to galvas reiboņus, nespēku, sliktu pašsajūtu. Atkal palielinot sāls daudzumu, asinsspiediens normalizējas.

Slēptais sāls

Par sāls pietiekamu uzņemšanu īpaši jāpiedomā mazas miesasbūves, tieviem cilvēkiem. Kardioloģe stāsta, ka ļoti svarīgi pietiekamā daudzumā nātriju uzņemt vasarā, kad ir karsts laiks, kā arī pie fiziskām slodzēm un sportošanas laikā, kad pastiprināti svīstam un organisms zaudē minerālsāļus.

Tieši pārtikas jeb vārāmais sāls ir galvenais nātrija avots. “Lai arī ir izstrādātas normas, cik daudz sāls uzturā lietot būtu veselīgi, ir grūti noteikt, cik daudz to dienas laikā patērējam, jo sāls ir pievienots ļoti daudziem produktiem: maizei, sieram, sviestam, desām, arī konditorejas izstrādājumiem. Robeža, kad sāls ir par daudz un kad tā trūkst, ir ļoti smalka.”

Ieteicamā sāls dienas deva ir 2–3 grami, taču tai nevajadzētu pārsniegt 5 gramus jeb vienu tējkaroti.

Padomi

• Iegādājoties jau gatavu produktu, piemēram, desu, cīsiņus, dažādas mērces, jāizpēta, cik daudz sāls tas satur. Tas palīdzēs vadīties, cik daudz sāls maltītei papildus vēlams pievienot. Ja 100 g produkta satur 1,25 g vai vairāk sāls, tas jau uzskatāms par pārmērīgi sāļu ēdienu.

• Lai ēdiens labāk saglabātu uzturvērtību un garšu, sāli pievieno gatavošanas beigās.

• Sāli var aizstāt ar citām garšvielām: pipariem, ķiplokiem, sīpoliem, timiānu, rozmarīnu, raudeni.