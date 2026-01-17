“Citas konfektes pa 6 eiro gan drīkst zagt” – pircēja neizpratnē par kādām “zelta” konfektēm 0
Šobrīd veikali piedāvā visdažādākās saldumu izlases – no ikdienišķām konfektēm līdz grezniem gardumiem. Dažkārt rodas sajūta, ka daži saldumi ir ne tikai par garšu, bet arī par statusu – tie, ko pērk tikai īpaši, “smalki” cilvēki vai svētku laikā.
Protams, drošība un cenu zīmes arī ietekmē mūsu izvēli, un dažas konfektes tiek aprīkotas ar īpašiem aizsardzības līdzekļiem, lai novērstu zagšanu. Ar to saskārusies arī kāda soctīklotāja.
“Šajos īsts zelts iekšā, vai? Citas končiņas pa 6 eiro gan drīkst zagt, laikam.”
Floriannas pievienotajā fotoattēlā redzams, ka visiem “Ferrero Rocher” produktiem ir īpaša aizsardzība – “pīkstekļi” (antivērtēšanas aizsardzība). Plauktu zemāk, kur saliktas iecienītās “Raffaello” konfektes, šādas aizsardzības nav.
Alise komentāros norāda, ka visticamāk tieši šīs konfektes zog vairāk nekā citas. Savukārt Kaspars ironizē, ka tuvojās 14. februāris – mīlnieku diena. Vēl kāds komentētājs piebilst, ka drošība, iespējams, paredzēta pret narkomāniem, lai tie no konfektēm nezagtu foliju.
Ko domā citi komentētāji?
“Izklausīšos izlepusi, bet es viņas pat par brīvu neņemtu. Stipri pārcenotas un nav nemaz tik garšīgas.”
“Manas mīļākās. Zelts tur nav, nu, tas tā, ja nu kāds zaglis šo lasa.”
“Bērnībā man tā arī likās, ka šīs končiņas tikai biezie var atļauties.”
“Šī ēra vienkārši spridzina.”
