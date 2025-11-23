“Šoreiz cieta mana mamma, bet rīt varbūt jau kāds cits.” Sieviete brīdina par nepatīkamu incidentu saistībā ar veikalu “Maxima” 0
Sociālajā tīklā “Threads” lasāms kāds nepatīkams stāsts. Soctīkla lietotāja dalījusies ar savas mammas pieredzi saistībā ar veikalu “Maxima” – viņas kartes konts tika uzlauzts. Nauda, kas bija sakrāta – izlietota.
Izrādās, kāds bija ielogojies viņas kontā un Bauskā iztērējis visu uzkrāto summu, lai gan sieviete dzīvo Jēkabpilī un fiziski tajā dienā tur atrasties nevarēja.
Notikušais radījis ne tikai vilšanos, bet arī jautājumus par lojalitātes sistēmas drošību – īpaši tāpēc, ka pēc darījuma pazuduši arī elektroniskie čeki, atstājot redzamu tikai iztērēto summu. Ieraksta autore atzīst – šī situācija var skart jebkuru, tāpēc aicina citus “Maxima” klientus būt piesardzīgiem un uzņēmumam – domāt par drošības stiprināšanu.
“Ļoti neforša situācija izvērtās ar @maxima.lv. Vai vispār ir iespēja šeit ko darīt? Lai arī 25€ nav tik daudz, bet nu mamma super bēdīga. Mamma katru gadu cītīgi krāj Maxima naudas uzkrājumu, lai uz Jaungada svētkiem iepriecinātu sevi ar atlaidi pirkumam no uzkrājuma apjoma. Šodien konstatējām ka kāds ir uzlauzis mammas kontu un pāris dienas atpakaļ Bauskā (paši dzīvojam Jēkabpilī) iepircies uz visu uzkrājuma summu, lai arī visas kartes ir makā un nekāda informācija nav nevienam dota.
Fiziski nevarējām būt tai galā, jo mamma strādāja tai dienā. Sajūta neforša. Papildus tam – kopš tās dienas arī nenāk elektroniskie čeki. Redzam tikai summu pirkuma vēsturē, ka ir bijis šāds darījums. Šeit @maxima.lv būtu jāpadomā par divpakāpju drošības sistēmu ielogojoties aplikācijā. Šoreiz cieta diemžēl mana mamma, bet rīt varbūt būs jau kāds cits. Lai tam cilvēkam viss izdodas, ceram ka 25€ aizgāja cilvēcīgam mērķim. Zinu ka ļoti daudzi krāj šādi – lūdzu, pievēršat uzmanību!”
Uz notikušo reaģēja arī veikala pārstāvji, kuri izteica nožēlu par notikušo.
Kā pasargāt sevi? Kāds lietotājs dalījās, ka “Maxima” kontam var uzstādīt drošības kodu un pirksta nospiedumu.