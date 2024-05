Latvijas izlases vārtsargs Elvis Merzļikins. Foto: AP/SCANPIX

Sarauj, Latvija! Latvijas hokejisti šodien PČ tiksies ar Kazahstānu Ieteikt







Ziņa papildināta ar informāciju par LV izlases spēlētāju sastāvu pl.16:54.

Reklāma Reklāma

Latvijas vīriešu hokeja izlases vārtus Ostravā pasaules čempionāta trešajā spēlē ar Kazahstānas valstsvienību sargās Kristers Gudļevskis, liecina Latvijas Hokeja federācijas (LHF) pasludinātais sastāvs mačam.

Spēle “Ostrava Arena” sāksies plkst.17.20 pēc Latvijas laika, tiešraidē to pārraidot kanālam LTV7.

Gudļevskis jau nepiedalījās rīta treniņā, liekot noprast, ka šoreiz vārtu drošība tiks uzticēta viņam. Pirmajās divās spēlēs vārtus sargāja Elvis Merzļikins.

Tāpat pirmo spēli čempionātā aizvadīs uzbrucējs Dans Ločmelis, spēlējot trešā uzbrucēju virknējuma centrā. Pasaules junioru čempionātā izdarītā pārkāpuma dēļ viņš bija saņēmis divu maču diskvalifikāciju, kas bija jāizcieš pieaugušo meistarsacīkstēs.

Četras stundas vēlāk šajā apakšgrupā nūjas krustos Polija un Francija, arī šo spēli varēs vērot kanālā LTV7. A apakšgrupā Prāgā plkst.17.20 būs Dānijas un Norvēģijas mačs, bet plkst.21.20 – Kanādas un Austrijas duelis. Visas spēles tiešraidē var vērot Latvijas sabiedrisko mediju portālā “lsm.lv/hokejs”.

B apakšgrupā līdere ar deviņiem punktiem trīs spēlēs ir Zviedrija, piecus trīs mačos guvusi Slovākija, divus mačus aizvadījušajai Latvijai un ASV ir pa četriem punktiem, Vācijai un Kazahstānai pa trim punktiem, bet Francijai un Polijai pa vienam punktam.

A apakšgrupā līdere ir Šveice ar astoņiem punktiem trīs spēlēs un tai ar septiņiem seko Somija. Kanādai un Čehijai ir seši punkti attiecīgi divās un trīs cīņās, Dānija guvusi trīs punktus, bet bez punktiem ir Austrija, Norvēģija un Lielbritānija.

Latvijas izlase čempionātu sākusi ar divām uzvarām papildlaikos, abos uzvaras vārtus gūstot Kasparam Daugaviņam. Sestdien latvieši ar 5:4 pārspēja Poliju un svētdien ar 3:2 guva virsroku pār Franciju.

Kazahstāna vispirms ar 3:1 uzveica Franciju, bet pēc tam ar 2:6 zaudēja Slovēnijai.

Reklāma Reklāma

Pēc tam 15.maijā Latvija tiksies ar Vāciju, 18.maijā – ar Zviedriju, 19.maijā – ar Slovākiju, bet noslēdzošajā grupas spēlē 21.maijā latvieši spēkosies ar ASV hokejistiem, kurus pērn pārspēja cīņā par bronzas godalgām.

Kazahstānas izlases sastāvā iekļauti 13 Kontinentālās hokeja līgas (KHL) kluba Astanas ”Barys” hokejisti, bet pārējie ir no vietējām meistarsacīkstēm.

Latvijas izlasē pēc iepriekšējā čempionāta izlaišanas atgriezies vārtsargs Elvis Merzļikins. No tiem spēlētājiem, kuri pērn izcīnīja bronzas godalgas, ierindā palikuši 17, bet no šī gada papildinājumiem debijas čempionāts ir septiņiem – vārtsargam Ērikam Vītolam, aizsargam Markusam Komulam, kā ar uzbrucējiem Haraldam Eglem, Raivim Ansonam un Eduardam Tralmakam, Martinam Laviņam un Fēliksam Gavaram. No līdzi paņemtajiem spēlētājiem sākotnējā pieteikumā nebūs Vītola, Laviņa un bronzas medaļas ieguvēja Arvila Bergmaņa, bet pirmās divas spēles pasaules junioru čempionātā nopelnītās diskvalifikācijas dēļ nācās izlaist uzbrucējam Danam Ločmelim.

Pagājušā pasaules čempionāta labākais vārtsargs un turnīra vērtīgākais spēlētājs Artūrs Šilovs kopā ar pagājušās sezonas Stenlija kausa ieguvēju Teodoru Bļugeru turpina cīņas Nacionālās hokeja līgas (NHL) izslēgšanas turnīrā Vankūveras “Canucks” rindās. Tāpat sastāvā nav NHL kluba Floridas “Panthers” aizsarga Uvja Jāņa Balinska, kura pārstāvētā komanda arī vēl cīnās Stenlija kausā

Traumu dēļ izlasē šogad nav pērn čempionātā spēlējušo uzbrucēju Rūdolfa Balcera, Ronalda Ķēniņa, Denisa Smirnova, Andra Džeriņa, kā arī bronzas spēles uzvaras vārtu autora Kristiāna Rubīna.

Turnīrā startējošās 16 komandas ir sadalītas divās grupās, pa astoņām vienībām katrā, kas katrai izlasei garantē septiņas spēles. Katras grupas četras labākās komandas ceturtdaļfinālā turpinās cīņu par medaļām, bet abu grupu vājākās komandas pametīs spēcīgāko divīziju, un nākamgad to vietā starp 16 labākajām būs Ungārija un Slovēnija.

Pērn pasaules meistarsacīkstēs triumfēja kanādieši, kuri izšķirošajā mačā pārspēja Vāciju, bet bronzas medaļas izcīnīja Latvija, pagarinājumā pieveicot ASV valstsvienību.

Šogad pasaules čempionāts Čehijas pilsētās Prāgā un Ostravā norisinās no 10. līdz 26.maijam.

Uz Latvijas izlases spēlēm Ostravā devusies arī aģentūras LETA komanda – sporta ziņu reportieris Aivars Zahārovs un fotoreportieris Edijs Pālens -, lai Latvijas hokejistu gaitām un citiem svarīgākajiem čempionāta notikumiem sekotu līdzi tieši no notikumu vietas. Pasaules čempionāta jaunumi atrodami īpaši tam veltītajā sadaļā “leta.lv/hockey”un tviterī “@LETAsportsEXTRA”.

Latvijas hokeja izlases sastāvs dalībai 2024.gada pasaules čempionātā:

vārtsargi – Elvis Merzļikins (Kolumbusas “Blue Jackets”, NHL), Ēriks Vītols (Keurū “KeuPa”, Somija), Kristers Gudļevskis (Brēmerhāfenes “Fischtown Pinguins”, Vācija);

aizsargi – Jānis Jaks, Kristaps Zīle (Litvīnovas “Verva”, Čehija), Roberts Mamčics (“Nove Zamky”, Slovākija), Arvils Bergmanis (Aļaskas Fērbenksas Universitāte, NCAA), Markuss Komuls (Truā-Rivjēras “Lions”, Kanāda), Ralfs Freibergs (Hradeckrālovas “Mountfield”), Oskars Cibuļskis (Herningas “Blue Fox”, Dānija), Kārlis Čukste (Jēvles “Brynas”, Zviedrija);

uzbrucēji – Oskars Batņa (Mikeli “Jukurit”, Somija), Roberts Bukarts, Rihards Bukarts (abi – Vītkovices “Ridera”, Čehija), Renārs Krastenbergs (Grācas “99ers”, Austrija), Haralds Egle (Liptovski Mikulāšas “MHK 32”, Slovākija), Martins Laviņš (Ņūhempšīras Universitāte, NCAA), Fēlikss Gavars (Sv. Lorenca Universitāte, NCAA), Dans Ločmelis (Masačūsetsas Universitāte Emerstā, NCAA), Kaspars Daugaviņš (Mihalovces “Dukla”, Slovākija), Eduards Tralmaks (Kladno “Rytīrži”, Čehija), Raivis Ansons (Vilksbāras/Skrentonas “Penguins”, AHL), Miks Indrašis (Jēvles “Brynas”, Zviedrija), Mārtiņš Dzierkals (Šellefteo AIK, Zviedrija), Rodrigo Ābols (Engelholmas “Rogle”, Zviedrija).

Kazahstānas hokeja izlases sastāvs dalībai 2024.gada pasaules čempionātā:

vārtsargi – Ņikita Bojarkins, Andrejs Šutovs (abi – Astanas “Barys”, KHL), Sergejs Kudrjavcevs (Kokšetau “Arlan”);

aizsargi – Dmitrijs Breuss (Ņižņijnovgorodas “Torpedo”, KHL), Tamirlans Gaitamirovs, Samats Danijars, Adiļs Beketajevs (visi – Astanas “Barys”, KHL), Artjoms Koroļovs, Madi Dihanbeks (abi – Astanas “Nomad”), Leonids Metaļņikovs (Vladivostokas “Admiral”, KHL), Valerijs Orehovs (Magņitogorskas “Metallurg”, KHL);

uzbrucēji – Alihans Asetovs, Batirlans Muratovs, Maksims Musorovs, Alihans Omirbekovs, Mihails Rahmanovs, Romans Starčenko, Jevgeņijs Rimarjovs, Kirills Savickis, Arkādijs Šestakovs (visi – Astanas “Barys”, KHL), Oļegs Boiko (Astanas “Nomad”), Dmitrijs Grencs (Kokšetau “Arlan”), Ņikita Mihailiss, Maksims Muhametovs (abi – Magņitogorskas “Metallurg”, KHL), Kirils Paņjukovs (Habarovskas “Amur”, KHL).

LV. LAT 0 : 0 KAZ Hokejs. Sarauj Latvija! Latvijai ir jàuzvar! LTV7 tiešraide. 17.10https://t.co/LYbsv5zMen pic.twitter.com/f0JL7lPM7e — Bruno Ozolins (@bums56) May 14, 2024

Latvijas hokeja izlases spēļu kalendārs 2024. gada pasaules čempionātā🇱🇻 pic.twitter.com/Z35Z0lrzJ1 — Hokeja Blogs (@hokeja_blogs) May 6, 2024

LA.LV Aptauja Vai Tu šodien skatīsies Latvijas vīriešu hokeja izlases spēli PČ pret Kazahstānu! Jā!

Daļēji.

Nē.

Nav iespēju skatīties (darbā, mācībās utt.)

Nezinu.

Šodien neskatīšos, bet citu dienu gan!

Mani neinteresē hokejs. Padalies ar rezultātiem