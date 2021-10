Foto: Shutterstock

Sarīkojot haosu savā dzīvē, nekas neatrisināsies! Horoskopi 11.oktobrim Ieteikt







Auns

Protams, ka no haosa viss šajā pasaulē ir sācies, taču sarīkojot haosu savā dzīvē, nekas neatrisināsies, tieši otrādi – sarežģīsies. Par šo padomā šodien.

Vērsis

Šodien tev jāmēģina saglabāt savu nostāju un nelocīties kā kokam vējā. Kompromisus vari pieņemt, tomēr tikai tad, ja tev tie nešķiet galīgi nepareizi.

Dvīņi

Šī diena ir piemērota, lai pārstrādātu savā galvā ļoti daudz informācijas. Nebīsties! Tu visu izdarīsi pareizi.

Vēzis

Šodien, iespējams, tu ne līdz galam sapratīsi, kāpēc esi tieši šeit un tagad, un viņi visi no tevis vispār vēlas? Nedomā par to daudz, dari to, kas tev jādara un mazāk analizē.

Lauva

Ja tu ar kādu neesi vienisprātis, tas nenozīmē, ka tev ar šo cilvēku jānokļūst atklātā konfliktā. Strīds neko nerisinās. Labāk ievēro distanci.

Jaunava

Šodien kopā ar tevi būs dzīvespriecīgi cilvēki un tieši tas palīdzēs tev “uzlādēt” enerģiju. Neaizmirsti arī par tiem cilvēkiem, kas tev mīļi un tuvi.

Svari

Tu būsi kā izslēgts no kopējās “ķēdes”. It kā apkārt notiekošais neattieksies uz tevi. Reizēm arī tādas dienas ir vajadzīgas.

Skorpions

Tev būs ļoti daudz enerģijas šodien un tu daudz ko paspēsi izdarīt no tā, ko esi ieplānojis. Galvenais, kas tev šodien jāatceras – necenties nevienu pārveidot pēc savas “gaumes un patikšanas”.

Strēlnieks

Nākotne top tikai tad, kad kāds rīkojas. Padomā par šo šodien – kad tu atkal gribēsi atlikt un atlikt kaut ko, ko visu laiku pārliec, lai gan it kā to vēlies.

Mežāzis

Savu viedokli šodien labāk paturi pie sevis. Tu vari nonākt konflikta centrā, bet, ja uzstāsi uz savu, šis strīds pārvērtīsies par ļoti nepatīkamu un pat kaitniecisku.

Ūdensvīrs

Iespējams, tu savu dienu sāksi ar kādu vilinošu piedāvājumu. Izskati to nopietni un atbildīgi – ja pieņemsi pareizo lēmumu, nākotne gaidāma ļoti vilinoša.

Zivis

Tevi šodien apciemos iedvesma. Esi gatavs tās vizītei. Un tev patiešām viss patiks un viss izdosies!