Papule: Mūžīgais Dievs, pie kā visas ministrijas parasti dodas, ir Finanšu ministrija. Bet Dievs saka… 0

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LA.LV
0:16, 1. jūlijs 2026
Ziņas Ekonomika

TV24 raidījumā “Runāsim atklāti” bijusī Saeimas deputāte Evija Papule kritizēja izglītības politikas veidošanu Latvijā, uzsverot pretrunu starp dokumentos ierakstītajiem mērķiem un reālo finansējumu nozarē. Viņa norādīja, ka izglītības attīstības plāni tiek regulāri rakstīti, apstiprināti un diskutēti, taču praksē tie bieži zaudē nozīmi, mainoties ministriem.

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“Ja mēs runājam par izglītību, tad ir izglītības attīstības programma, un to raksta un raksta, un apstiprina Saeima, bet ministri bieži saka – tas ir tikai papīrs,” sacīja Papule.

Viņa uzsvēra, ka dokumentos esot paredzēti gan rezultāti, gan finansējums, taču realitātē tas ne vienmēr tiek ievērots.

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Īpaši kritiski Papule vērtēja Finanšu ministrijas ietekmi uz izglītības nozari. “Mūžīgais Dievs, pie kā visas ministrijas dodas, ir Finanšu ministrija. Bet Dievs saka – nē, izglītībā jums naudas pietiek; tur gan ir iekļautas ēku uzturēšanas izmaksas, pusdienas, Eiropas fondi – optimizējiet, mainiet, groziet…”

Viņas ieskatā tas rada situāciju, kurā izglītība formāli tiek uzskatīta par prioritāti, bet reāli finansējums netiek nodrošināts pietiekamā līmenī. “Tu vari lasīt skaistus vārdus, ka izglītība ir prioritāte, bet pie Finanšu ministrijas ierēdņiem saproti, ka nekas nemainīsies, turklāat pēdējos 17 gadus Dievam ir parijas piederība,” sacīja Papule.

Runājot par skolotāju darbu, viņa uzsvēra, ka pedagogi nav pienācīgi novērtēti. “Kur vēl ir tāda slodze kā skolotājiem? Dienas laikā, piecās stundās, acis pāriet pāri vismaz 150 bērniem. Kur vēl tā ir?” viņa retoriski vaicāja.

Papule norādīja, ka diskusija par skolotāju algām Latvijā ir nemainīgi aktuāla, taču risinājumi bieži tiek atlikti vai ierobežoti ar taupības argumentiem. “”Dievs” atkal pasaka – nevajag, nevajag, viss ir labi. Samaziniet skolu skaitu, būs vairāk naudas, bet mums vienkārši jāpalielina finansējums izglītībai,” viņa uzsvēra.

Noslēgumā viņa atzina, ka finanšu pārvaldība valsts līmenī bieži vien ir vājais punkts. “Pārvaldīt finanses – tas gan retumis ir prasts,” piebilda bijusī deputāte.

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