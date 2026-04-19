Sarunu nebūs! Irāna rupji noraida Trampa ultimātu un rītdien plānotās sarunas 0
Irānas režīms, kā noprotams pēc ārzemju mediju publikācijām, ir noraidījis ASV prezidenta Donalda Trampa ultimātu un atteicies no otrās sarunu kārtas ar amerikāņu pusi. Kā bija teikts Vašingtonas paziņojumos, tām vajadzēja sākties 24 stundu laikā Islamabadā.
Medijs Al Jazeera citē Irānas ziņu aģentūras IRNA ziņojumu, kurā teikts, ka Islāma Republika atsakās piedalīties otrajā sarunu kārtā Vašingtonas “pārmērīgo prasību, nereālistisko cerību, pastāvīgo nostājas maiņu, atkārtoto pretrunu un jūras blokādes dēļ”.
Teherāna uzskata ASV militārpersonu īstenoto blokādi par pamiera režīma pārkāpumu.
Iepriekš ASV pastāvīgais pārstāvis ANO Maikls Volcs paziņoja par plāniem 24 stundu laikā atsākt sarunas ar Teherānu. Viņš neatklāja detaļas, taču atzīmēja, ka pušu kontakti turpināsies tuvākajā laikā.
Tajā pašā laikā Volcs atteicās atbildēt uz jautājumu par iespējamu Irānas bagātinātā urāna krājumu nodošanu ASV, kā to pieprasa Baltais nams, taču pieļāva pamiera pagarināšanu ar Teherānu pēc 22. aprīļa, sakot, ka “visas iespējas paliek uz galda”.
Savukārt ASV enerģētikas ministrs Kriss Raits apgalvoja, ka Vašingtona “nav nemaz tik tālu no vienošanās noslēgšanas”. “Sarunas ar irāņiem turpinās, neskatoties uz to, ko raksta mediji. Es domāju, ka patiesībā tās norit labi,” Raits sacīja intervijā Fox News Sunday.