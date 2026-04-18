Foto: AP/Scanpix

Irāna sākusi apšaudīt kuģus, kas šķērso Hormuza šaurumu 0

Pievieno LA.LV
LA.LV
16:14, 18. aprīlis 2026
Ziņas Ārzemēs

Situācija vienā no pasaules svarīgākajiem kuģošanas ceļiem kļuvusi vēl saspringtāka. Kā ziņo ārvalstu mediji, Hormuza šaurumā notikuši incidenti, kuros tirdzniecības kuģi pakļauti apšaudei, radot bažas par iespējamiem traucējumiem energoresursu piegādēs.

Saskaņā ar pieejamo informāciju vismaz divi kuģi ziņojuši par apšaudi brīdī, kad tie šķērsoja šo stratēģiski nozīmīgo jūras ceļu. Notikumi sekojuši neilgi pēc tam, kad Irāna paziņoja par pastiprinātu militāro kontroli pār Hormuza šaurumu.

Avoti norāda, ka kuģi saņēmuši radioziņojumus no Irānas jūras spēkiem, kuros ticis paziņots par šauruma slēgšanu un aizliegumu turpināt kustību. Vienlaikus kuģu izsekošanas sistēmas fiksējušas astoņu tankkuģu konvoju, kas devies cauri šaurumam. Tas bijis pirmais tik apjomīgais kuģu kustības gadījums kopš konflikta eskalācijas starp ASV, Izraēlu un Irānu.

Pēc šiem incidentiem Irānas militārās struktūras paziņojušas par stingras kontroles atjaunošanu pār Hormuza šaurumu. Pirms konflikta caur šo maršrutu tika transportēta aptuveni piektā daļa pasaules naftas.

Teherāna savu rīcību skaidro ar ASV darbībām, apgalvojot, ka Vašingtona turpina bloķēt Irānas ostas un pārkāpj vienošanās par kuģošanu. Irānas augstākais līderis Modžtaba Hameneji sociālajos tīklos norādījis, ka valsts jūras spēki esot gatavi radīt jaunas smagas sekas pretiniekiem.

Notiekošais pastiprina nenoteiktību enerģētikas tirgos un palielina risku, ka varētu tikt traucētas naftas un gāzes piegādes caur šo svarīgo punktu.

Tikmēr ASV prezidents Donalds Tramps paziņojis, ka sarunas ar Irānu turpinās un varētu nest pozitīvus rezultātus, taču vienlaikus brīdinājis, ka, ja vienošanās netiks panākta līdz pagaidu pamiera beigām, iespējama arī militāro darbību atjaunošana.

Tēmas
Pievieno LA.LV
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.