“Mēs trāpījām desmitniekā!” Lukašenko ir plāns gadījumam, ja viņš tiktu sagūstīts tāpat kā Maduro 0
Lukašenko uzskata, ka Venecuēlas scenārijs Baltkrievijā nav iespējams. Viņš paziņojis, ka operācija, kāda esot notikusi Venecuēlā, kuras laikā tika gāzts prezidents Nikolass Maduro – Baltkrievijā nevarētu notikt, un valsts esot gatava jebkuram scenārijam.
Viedokli, ka Baltkrievijā nav iespējams veikt operāciju, lai nolaupītu valsts prezidentu, kā tas notika Venecuēlā, ziņoja Baltkrievijas valsts propagandas aģentūra BELTA.
Lukašenko atsaucās uz pagājušā gada Drošības padomes apspriedi par iespējamām “bez prezidenta” situācijām.
“Atceraties pagājušā gada Baltkrievijas Drošības padomes sanāksmi, kurā mēs sadalījām lomas gadījumā “kas notiks, ja nebūs prezidenta?”. Klausieties, mēs trāpījām desmitniekā. Tāpēc Venecuēlas scenārijs Baltkrievijā ir nereāls. Pat ja tas notiks, mums viss ir saplānots,” pārliecināti sacīja Lukašenko.
Atgādinām, ka 3. janvārī ASV militārā operācijā sagūstīja Venecuēlas prezidentu Nikolasu Maduro un viņa sievu un aizveda viņus uz Ņujorku, kur viņiem jāstājas tiesas priekšā saistībā ar apsūdzībām narkoterorismā.
Trampa administrācija kopš tā laika paziņojusi, ka diktēs lēmumus Venecuēlas līderiem un kontrolēs valsts naftas pārdošanu “uz nenoteiktu laiku”.
Piecas dienas pēc tam, kad ASV spēki sagūstīja autoritāro līderi Nikolasu Maduro, Venecuēlas varas iestādes atbrīvoja lielu skaitu ieslodzīto, no kuriem daži ir ārzemnieki, ziņoja parlamenta priekšsēdētājs Horhe Rodrigess.
Viņš žurnālistiem sacīja, ka valdība nekavējoties atbrīvo lielu skaitu Venecuēlas un ārvalstu pilsoņu, un viņš šo soli nosauca par vienpusēju žestu.
Rodrigess nesniedza informāciju par to, cik daudz ieslodzīto tiek atbrīvoti. Nevalstiskā monitoringa organizācija “Foro Penal” norāda, ka Venecuēlā ir 806 politieslodzītie, tostarp 175 militārpersonas.
ASV prezidents Donalds Tramps otrdien sacīja, ka Venecuēlas varas iestādes slēdz spīdzināšanas kameru Karakasas centrā, bet sīkāku informāciju nesniedza.