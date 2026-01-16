Kas tad šim aiz ādas? Lukašenko dod pēkšņu rīkojumu valsts armijai 0
Pēc Baltkrievijas diktatora Aleksandra Lukašenko rīkojuma valstī tiks veikta plaša mēroga bruņoto spēku pārbaude, kas ietvers vienību aizsardzības stiprināšanu un spēju attīstīšanu cīņai ar mūsdienu draudiem.
Kā ziņo Radio Liberty, Baltkrievijas Drošības padomes valsts sekretārs Aleksandrs Volfovičs paziņoja, ka pārbaude būs visaptveroša un notiks vairākos posmos.
Viņš piebilda, ka pārbaude tiek veikta, ņemot vērā pieredzi, kas iegūta tā dēvētās “speciālās militārās operācijas” laikā.
Publikācijā norādīts, ka mācību laikā tiks pārbaudīta militāro struktūru aizsardzība un efektivitāte cīņā ar mūsdienu tehnoloģijām, īpaši bezpilota lidaparātiem.
Volfovičs arī uzsvēra, ka Lukašenko ir apstiprinājis mācību plānu un piedalīsies pārbaudē pats personīgi.
Kā pirmās tiks pārbaudītas tehniskā nodrošinājuma vienības – viena no lielākajām Baltkrievijas bruņoto spēku struktūrām, kurā tiek glabāta dažāda veida bruņutehnika un ieroči, raksta Radio Liberty.
Pārbaudes ietvaros Baltkrievijas armijas vienības veic noteiktu darbību kopumu un Drošības padomes vadībā pārvietojas uz tām norādītajām teritorijām.