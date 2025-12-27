Atklāts, kur tieši Krievija izvieto raķetes “Orešņik” 0
Ziņu aģentūra “Reuters” ziņo, ka Maskava, visticamāk, izvieto jaunas kodolieročus nest spējīgas hiperskaņas ballistiskās raķetes bijušajā gaisa spēku bāzē Baltkrievijas austrumos, secinājuši divi ASV pētnieki, pētot satelītattēlus.
Krievijas prezidents Vladimirs Putins ir skaidri paudis nodomu izvietot Baltkrievijā raķetes “Orešņik” ar aptuvenu darbības rādiusu līdz 5500 km, taču precīza atrašanās vieta iepriekš nav ziņota.
Nedz Krievijas vēstniecība Vašingtonā, nedz Baltkrievijas vēstniecība nesniedza komentārus šajā jautājumā.
Valsts ziņu aģentūra Belta trešdien citēja aizsardzības ministru Viktoru Hreņinu, kurš sacīja, ka “Orešņik” izvietošana nemainīs spēku līdzsvaru Eiropā, un ir “mūsu atbilde” uz Rietumu “agresīvajām darbībām”.
ASV pētnieki Džefrijs Lūiss no Midlberijas Starptautisko studiju institūta Kalifornijā un Dekers Evelets no CNA pētniecības un analīzes organizācijas Virdžīnijā sacīja, ka savu secinājumu par raķešu izvietošanu viņi balstīja uz komerciālā satelītu uzņēmuma “Planet Labs” attēliem, kuros bija redzamas pazīmes, kas atbilst Krievijas stratēģisko raķešu bāzei.
Pētnieki paziņoja, ka ir 90% pārliecināti, ka mobilās raķešu palaišanas iekārtas tiek izvietotas bijušajā gaisa spēku bāzē netālu no Kričevas, aptuveni 307 km uz austrumiem no Baltkrievijas galvaspilsētas Minskas un 478 km uz dienvidrietumiem no Maskavas.
Eksperti uzskata, ka raķešu “Orešņik” izvietošana Baltkrievijā ir paredzēta, lai atturētu NATO dalībvalstis no tādu ieroču piegādes Kijivai, kas spēj trāpīt mērķiem dziļi Krievijas aizmugurē.
Amerikāņu pētnieki sacīja, ka satelītattēlu apskats atklāja sasteigtu būvniecības projektu, kas sākās laikā no 4. līdz 12. augustam un kurā bija redzamas pazīmes, kas atbilst Krievijas stratēģisko raķešu bāzes pazīmēm.
Ženēvā bāzētais Krievijas kodolieroču eksperts Pāvels Podvigs sacīja, ka viņš ir skeptisks par to, vai raķešu izvietošana sniegs Maskavai kādas papildu militāras vai politiskas priekšrocības, izņemot Baltkrievijas pārliecināšanu par tās aizsardzību.
Taču pētnieks Lūiss sacīja, ka kodolieroču izvietošana ārpus savas teritorijas ir nepārprotams Krievijas politiskais vēstījums. “Vai varat iedomāties, ja mēs Vācijā izvietotu ar kodolieročiem bruņotu “Tomahawk”?”