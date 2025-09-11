Vai tiesa, ka ASV varētu samazināt drošības palīdzību Eiropas valstīm pie Krievijas robežas? 0
TV24 “Ziņu TOP” ēterā Sandis Šrāders, Latvijas Ārpolitikas institūta pētnieks, Latvijas Transatlantiskās organizācijas valdes loceklis, atklāja satraucošu situāciju – ASV Senāts vēl nav apstiprinājis 250 miljonu dolāru finansējumu Baltijas valstu drošībai. Lai gan Baltija tiek uzskatīta par ilabu partneri Amerikai, pastāv risks, ka šī iniciatīva varētu palikt “iesaldēta”.
“Pēdējie signāli no Valsts departamenta un ASV administrācijas ir bijuši tādi, ka Baltijas valstis ir ideāli sadarbības partneri ASV. Šis pieprasījums – aptuveni 250 miljoni gadā, ko saņem visas trīs Baltijas valstis – ir izstrādāts. Šo pieprasījumu nav apstiprinājis Senāts un nav ielicis prasību komitejā, kas būtu daļa no ASV aizsardzības budžeta sadarbībā ar Baltijas valstīm tieši drošības jomā,” skaidro Šrāders.
Ir iespēja, ka šī iniciatīva nav pilnīgi atcelta vai izņemta no ASV likumprojektiem. Tāpat pastāv iespēja, ka mūsu diplomāti un aizsardzības personāls aktīvi strādā pie šī jautājuma, lai iniciatīva paliktu spēkā.
ASV iepriekš Baltijas valstīm ir sniegusi finansiālu atbalstu. Tāpat tā neslēpj, ka sadarbība ar Baltiju labā veidā ietekmē sadarbību ar Eiropu kopumā.
“Jebkurš nestabilitātes elements Eiropas Savienībā apdraud arī komercintereses un investīcijas, ko ASV ir veikusi Eiropas Savienībā. Jāatceras, ka ASV un Eiropas sadarbība rada aptuveni 16 miljonu darba vietu Eiropā un 16 miljonu darba vietu ASV,” stāsta ārpolitikas pētnieks.
Eiropa un ASV nav konkurenti – mums ir vēsturiska, fundamentāla, politiska un ekonomiska sadarbība.
“Ņemot vērā to, ka Krievija un tās sabiedrotie Eirāzijā varētu izvērst citas operācijas, ASV resursi varētu nebūt pietiekami, lai nodrošinātu drošības garantijas visiem partneriem. Līdz ar to Eiropai ir jākļūst par labāku partneri ASV, lai 5. panta iedarbināšanas gadījumā mēs varētu būt līdzvērtīgs partneris ASV – tieši tāpat kā ASV Eiropai, ja Krievija gribēs pārbaudīt NATO svarīgāko principu un izvērst kādu militāru darbību pret Eiropu,” skaidro pētnieks.
LA.LV iepriekš jau vēstīja, ka sabiedrību pāršalca ziņas par ASV nodomiem samazināt finansiālo atbalstu valstīm, kas atrodas pie Krievijas robežas.