Lielveikalu ķēde pieņem negaidītu lēmumu: brūnās olas pazudīs no plauktiem. Ar ko tās atšķiras no baltajām? 0
Daudzi patērētāji uzskata, ka brūnās olas ir veselīgākas par baltajām, bet spilgti oranžs dzeltenums liecina par augstāku produkta kvalitāti. Tomēr eksperti norāda, ka šie priekšstati neatbilst patiesībai.
Tēma atkal nonāca uzmanības centrā pēc tam, kad Lielbritānijas lielveikalu ķēde “Sainsbury’s” paziņoja, ka pārtrauks tirgot brūnās olas, dodot priekšroku baltajām. Uzņēmums savu lēmumu skaidroja ar vides apsvērumiem, raksta “Unian”.
Saskaņā ar paša “Sainsbury’s” veiktu pētījumu balto olu oglekļa pēda ir aptuveni par 12,7% mazāka nekā brūnajām olām. Kā skaidrots, vistas, kas dēj baltas olas, patērē mazāk barības, lai saražotu tādu pašu olu daudzumu, tādējādi samazinot resursu patēriņu visā piegādes ķēdē.
Tiek norādīts, ka barības ražošana veido 50–60% no kopējās ietekmes uz vidi, kas saistīta ar olu ražošanu. Lielbritānijā ik gadu tiek patērēti aptuveni 14,5 miljardi olu, un tas rada apmēram 4,35 miljonus tonnu oglekļa dioksīda emisiju. Ja visa nozare spētu sasniegt tādu pašu 12,7% emisiju samazinājumu, par kādu runā “Sainsbury’s”, ikgadējās emisijas samazinātos par vairāk nekā 550 000 tonnu CO₂. Tas aptuveni atbilst gandrīz 300 000 automašīnu pazušanai no Lielbritānijas ceļiem.
Vai olu kvalitātē ir atšķirības?
Lielāko daļu 20. gadsimta par standartu tika uzskatītas baltas olas. Tomēr 20. gadsimta 70. gados brūnās olas kļuva populāras britu vidusšķiras vidū un vēlāk sāka dominēt tirgū.
“Šodien lielākā daļa valstī pārdoto olu ir ar brūnu čaumalu. Daudzi cilvēki uzskata, ka jo tumšāka ola un jo oranžāks tās dzeltenums, jo augstāka ir tās kvalitāte. Patiesībā starp dažādu krāsu olām gandrīz nav nekādas atšķirības, un “Sainsbury’s” lēmums drīzāk izskatās pēc veiksmīga mārketinga gājiena,” teikts rakstā.
Jo īpaši blogere Sanna Van Kampena, kura platformā “TikTok” pazīstama ar lietotājvārdu @tonichealth, savā video skaidroja, ka spilgti oranžā dzeltenuma krāsa nav kvalitātes rādītājs, bet gan ir atkarīga no tā, ar ko vistas barotas.
“Jūsu olu dzeltenumi ir tik tumši un oranži tāpēc, ka vistas tiek barotas ar kliņģerītēm un papriku,” sacīja Sanna.
To apstiprināja arī 2024. gadā pētījums, kas publicēts “United States National Library of Medicine”.
Zinātnieki konstatēja, ka paprika uzlabo olu dzeltenumu krāsu un dažādi ietekmē holesterīna līmeni vistu asinīs.
Pētījumā uzsvērts, ka dzeltenuma toni galvenokārt nosaka pigmenti, ko sauc par karotinoīdiem. Tie dabiski sastopami tādos produktos kā kukurūza, kliņģerītes, paprika un burkāni”
Kas nosaka čaumalas krāsu?
Savukārt olu čaumalas krāsa ir atkarīga no vistu šķirnes. Parasti baltas vistas dēj baltas olas, bet brūnas vistas – brūnas olas.
Saskaņā ar “British Lion Eggs” sniegto informāciju starp baltu un brūnu olu uzturvērtību nav nekādu atšķirību.
Tādējādi ne čaumalas krāsa, ne dzeltenuma tonis neliecina par to, cik veselīga bijusi vista vai cik labs būs no šīs olas pagatavots omlete.