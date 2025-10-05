Ilustratīvs attēls
Foto: Dainis Bušmanis

Lielākoties ignorē tieši sievietes… Pasažiere novērojusi negatīvas tendences sabiedriskajā transportā 0

21:12, 5. oktobris 2025
Pēdējā laikā teju visi pārvadātāji vērš uzmanību, cik svarīgi ir piesprādzēties arī tad, ja braucam sabiedriskajā transportā. Tas var glābt dzīvību.

Vairākos autobusos par to skan audio paziņojumi, kā arī informācijas panelī slīd atgādinājuma ieraksti, aicinot visus piesprādzēties. Galu galā – arī vairākas avārijas, par kurām informējuši mediji, apliecina sen zināmo faktu, ka piesprādzēšanās ir izšķiroši svarīga nelaimes gadījumā.

Tomēr cilvēki lielākoties to nesadzird un nereaģē…

Uz to norāda arī kāda soctīkla “X” lietotāja: “Šoferis autobusā 3x atgādina par drošības jostām. Vismaz pusei braucēju kā pīlei ūdens. Kas zīmīgi- drošības jostas lielākoties ignorē tieši sievietes.”

Valts Dalbiņš komentāros ironizē: “Gatavojas karam meitenes. Kara apstākļos drošības jostas automašīnā noteikti nevajag lietot. Palielinās cerības izglābties no drona uzbrukuma, niecīgi palielinās, bet nu tomēr – ar drošības jostu cerību nav vispār.”

Dzintars ir nežēlīgs: “Pie stūres sievietes brauc arī visdrausmīgāk….nedomāju ka sakritība.”

Cits komentētājs spriež par iespējamajām pārmaiņām: “Manuprāt, ir jāpaiet laikam un paaudzēm, lai to saprastu. Agrāk arī man piesprādzēties vajadzēja tikai tāpēc, lai policistiem nebūtu jāmaksā sods. Tagad es pat nespēju izkustēties bez jostas, jo citādi jūtos nedroši.”

Kāda sieviete dalās savā pieredzē: “Heh atcerējos braucienu, kur par drošības jostām netika atgādināts, pametu ziņkārīgu skatu sev apkārt, protams, esmu vienīgā, kura piesprādzējusies. Sajutos mazliet kā muļķe.”

Ne visi saskata jostu jēgu: “Bet tās jostas ir bullshits. Tāpat tu pie straujas bremzēšanas ar savu knābi iepirdīsi televīzorā un sāks tecēt šņurkas. Daudziem busiem tie sēdekļi ir šauri, kur divatā blakus var nosēdet vai nu ķīnieši vai fotomodeles. Lai tas buss brauc, ievērojot distanci un būs ok.”

“Es braucu Rīga-Limbaži-Rīga 2x mēnesī un nekad šoferi par jostām neatgādina. Es,liekas, vienīgā piesprādzējos,” norāda vēl kāda pasažiere.

LA.LV Aptauja

Vai Tu piesprādzējies sabiedriskajā transportā?

  • Jā, vienmēr
  • Jā, bet ne vienmēr
  • Ļoti reti, kad kāds īpaši atgādina
  • Nē, neredzu jēgu
  • Nē, aizmirstu
  • Nebraucu ar sabiedrisko

