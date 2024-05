Foto: Pexels Ilustratīvs foto.

Sezona klāt! Kā aizsargāt ādu, sākoties sauļošanās sezonai?







Vasara beidzot ir tik tuvu, ka šķiet – varam aizsniegt to ar roku un jau tūliņ izbaudīt tās priekus: atvaļinājumu, atpūtu pie dabas un, protams, sauļošanos, klausoties hipnotiskās jūras viļņu skaņās.

Taču neaizmirsti – vasaras spožā saule un sauļošanās ir īsts pārbaudījums mūsu ādas veselībai!

Neriskē ar savas ādas veselību – rūpējies par to atbilstoši laikapstākļiem un, ja dodies sauļoties, atceries pamata noteikumus, kas ļaus ādu pasargāt. Kā to darīt pareizi – konsultē BENU Aptiekas skaistuma konsultante Natālija Gavriļčenko.

Sauļošanās sezonas atklāšana

Pēc ilgajiem ziemas un pavasara mēnešiem parasti esam tā noilgojušies pēc saules, ka gadu no gada pieļaujam vienu un to pašu kļūdu – pārāk strauju sauļošanās sākumu.

Proti, jau pirmajā sauļošanas reizē pavadām pārāk ilgu laiku intensīvajos saules staros un gūstam apdegumus. Arī sauļošanās aizsargkrēmu pašā sezonas sākumā mēdzam izvēlēties nepareizi – lietojot to pašu, ar ko noslēdzām iepriekšējo sezonu.

Ar ko tad jāsāk?

Pirmkārt – pareiza aizsargkrēma izvēle. Atsākoties sauļošanās sezonai, jāņem vērā tas, ka pa ziemu mūsu āda ir kļuvusi gaišāka un daudz jutīgāka pret saules stariem, tādēļ sākumā ir jāizvēlas aizsargkrēms ar augstāku aizsardzības līmeni, nekā izmantojām vasaras beigās.

Cilvēkiem ar gaišu un jutīgu ādu ieteicamais aizsarglīmenis ir SPF 50. SPF (sun protection factor) jeb saules aizsardzības faktors ir skaitlis, kas norāda, cik augsta ir šī līdzekļa aizsardzības pakāpe pret saules stariem.

Jo skaitlis ir lielāks, jo spēcīgāka ir aizsardzība. Tā, piemēram, līdzeklis ar SPF 50 aizsargā ādu no 98% saules staru. Tas ir ieteicams cilvēkiem ar gaišu ādu un gaišiem matiem, arī bērniem un pusaudžiem.

Savukārt aizsarglīdzekļi ar SPF 30 derēs cilvēkiem ar tumšāku ādu un brūniem matiem. Zemāks skaitlis nozīmē, ka tiek aizturēts mazāk staru, kas savukārt var veicināt ādas apdegumu un fotonovecošanos. Tādēļ sauļojoties saules aizsargkrēmus ar zemāku aizsardzību nebūtu vēlams izmantot.

Dienas krēms ar SPF 10 līdz SPF 20 ir domāts gadījumiem, kad cilvēks neapmeklē pludmali. Ikdienas lietošanai, kad lielu daļu dienas pavadām telpās un saulē neuzturamies daudz, ar to var pietikt.

Tomēr jāpatur prātā – mūsu āda un tās vajadzības var būt ļoti dažādas, tādēļ līdzeklis, kas vienam der ļoti labi, citam var būt pavisam nepiemērots. Tāpēc aizsargkrēms ir jāizvēlas pēc savas ādas fenotipa.

Otrkārt – laika izvēle. Vēl viens būtisks faktors, kas īpaši jāievēro sauļošanas sezonas sākumā, bet, ieteicams, visas sezonas garumā, ir sauļošanās laiks. Pa dienu saules stari ir īpaši aktīvi, tādēļ vispiemērotākais laiks, kad sauļoties, ir līdz plkst. 10:00 no rīta un pēc 16:00 pēcpusdienā.

Treškārt – jāapbruņojas ar pacietību. Ir jābūt gatavam iedegt pakāpeniski. Sāc ar 10-15 minūšu garu saules peldi, ar laiku šo ilgumu pakāpeniski palielinot.

Pirms un pēc sauļošanās

Lai sagatavotu ādu saules peldēm, talkā nāks skrubis – tas palīdzēs attīrīt ādu no atmirušām šūnām un veicinās vienmērīgāku iedegumu. Protams, pirms sauļošanās uzklāj izvēlēto saules aizsargkrēmu.

Savukārt pēc sauļošanās lieto mitrinošu krēmu – īpaši pievērs uzmanību tādām sastāvdaļām kā pantenols un alvejas lapu sula. Šie komponenti nomierinās sakairinātu ādu, intensīvi mitrinās un palīdzēs ādai atjaunoties.

Savukārt no uztura bagātinātājiem saglabāt ādas skaistumu un izvairīties no priekšlaicīgas novecošanās palīdzēs antioksidanti – Omega-3, beta-karotīns un C vitamīns. Tie būs Tavi galvenie palīgi ceļā uz skaistu un veselu ādu!

Sargā bērnus no saules!

Bez aizsardzības cilvēka āda saulē var apdegt 10-20 minūšu laikā, bet bērna āda apdeg trīsreiz ātrāk, tādēļ pasargā bērnu ādu ar atbilstošu, bērnu ādai paredzētu saules aizsargkrēmu. Turklāt bērniem līdz trīs gadu vecumam nebūtu vēlams sauļoties, jo āda ir vēl pārāk jutīga.

Jāatceras arī par savu veselību – piemēram, cilvēki ar ādas slimībām drīkst sauļoties, tikai konsultējoties ar ārstu, arī sirds slimniekiem sauļošanās nav vēlama.

Piesardzīgiem jābūt arī senioriem! Tādēļ vienmēr jāpatur prātā, ka jāsauļojas ar prātu un saprātīgos apjomos, jāizvēlas atbilstoši aizsarglīdzekļi un par jebkādām neskaidrībām jākonsultējas ar farmaceitu vai ārstu, neatstājot novārtā savu veselību!