Smiltēns: Valdībai patiesībā nav nekāda plāna, kā izvest Latviju atpakaļ saulītē 0

20:00, 15. augusts 2025
Viedokļi

Par Latvijas valsts parādu, valdības budžeta plāniem un iespējamiem risinājumiem TV24 raidījumā “Ziņu top” stāstīja Saeimas sekretārs Edvards Smiltēns (Apvienotais saraksts).

Apvienotajam sarakstam vasarā ir daudz tikšanās, frakcijas sēdes un plānošana notiek. “Mēs rūpīgi gatavojamies rudenī budžetam un jau šobrīd strādājam pie dažādiem priekšlikumiem budžeta kontekstā. Līdz ar to, kad budžets atnāks uz Saeimu, tad arī būs mūsu priekšlikumi, un mēs mēģināsim piedāvāt savu redzējumu un savus risinājumus,” skaidroja Smiltēns.

Kas ir skaidrs, šis viss demonstrē, ka valdībai patiesībā nav nekāda plāna, kā izvest Latviju atpakaļ saulītē. Mēs esam zaudējuši pozīcijas ne tikai Eiropas Savienībā pēc vidējā dzīves līmeņa un ienākumiem. Šobrīd Latvijas Banka izplatīja savu vērtējumu, ka mums vajadzīgi 15 – 20 gadi, lai noķertu Lietuvu un Igauniju, viņš norādīja.

“Kāds Baltijas tīģeris – mēs esam tāda gurdenā Latvija. Šīs “Vienotības” politikas rezultātā mēs faktiski braucam kā valsts aizvien lielākā parādu jūgā,” kritizēja politiķis.

Šobrīd parāda procenta maksājums sasniedz pusmiljardu. Iedomājaties, uz vienu iedzīvotāju cik būs jāmaksā. Mēs sasniedzam rādītāju, kas ir puse no mūsu IKP – tas ir katastrofāli, sacīja Smiltēns.

“Kas nozīmē, ka valdība šobrīd darbojas pēc principa – iespējams pēdējais gads, raujam, cik varam, aizņemamies, cik varam, un pēc mums kaut vai ūdens plūst. Nākamie, kas nāks… es domāju, ka nākamajai valdībai pēc Saeimas vēlēšanām 2026. gadā, iespējams, būs jāpieņem smagākie lēmumi, kādi vispār ir jāpieņem, lai mēs šo kursu pagrieztu pareizā virzienā,” viņš uzsvēra.

